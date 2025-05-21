Konutta Sürpriz Lider! Herkes Kaybederken O Şehir Kazandırdı, İşte Yatırımcısını Üzmeyen Tek İl…

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) sonuçlarını açıkladı. Buna göre konut fiyatları Nisan ayında aylık bazda nominal olarak %1,5 artış gösterirken, enflasyondan arındırılmış (reel) fiyatlarda %1,5 oranında düşüş yaşandı. Yıllık ölçekte bakıldığında ise ülke genelinde konut fiyatları %32,9 oranında artış kaydetti; ancak bu artış reel olarak değerlendirildiğinde %-3,6'lık bir değer kaybı söz konusu oldu.

YILLIK REEL KAZANÇ SADECE O ŞEHİRDE

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, iller bazında değerlendirildiğinde, son bir yılda reel getiri anlamında pozitif ayrışan tek şehir Ankara oldu. Başkentte konutlar yıllık %2,9 oranında reel kazanç sağladı.

EN ÇOK KAYBETTİREN ŞEHİRLER AÇIKLANDI

Nisan verilerine göre, son bir yılda reel bazda en fazla değer kaybı yaşayan şehirler ise şu şekilde sıralandı:

Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş: %-9,3

Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane: %-8,2

Edirne, Tekirdağ, Kırklareli: %-7,9

Konya, Karaman: %-7,5

Antalya, Isparta, Burdur: (Net oran belirtilmedi)

Doğu ve Güneydoğu’da Sınırlı Kayıplar

Reel fiyat düşüşlerinin en az yaşandığı bölgeler Doğu ve Güneydoğu Anadolu oldu.