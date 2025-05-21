Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar

ABD'nin kredi notunun düşürülmesi sonrası piyasalarda belirsizlik artarken, dolar ve euro kurunda temkinli bir seyir izleniyor. İstanbul serbest döviz piyasasında dolar, yeni işlem gününe 38,8620 liradan, euro ise 44,0920 liradan başlangıç yaptı.

Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar

İstanbul serbest piyasada dolar 38,8600 liradan alınıp 38,8620 liradan satılırken, euro ise 44,0900 alış ve 44,0920 satış fiyatıyla işlem görüyor.

Döviz kurlarında belirgin bir yön arayışı dikkat çekerken, yatırımcılar küresel gelişmeleri mercek altına almış durumda.

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin kredi notunun düşürülmesi, küresel risk iştahını törpülerken, aynı zamanda jeopolitik gelişmelerin ve ticaret müzakerelerinin de piyasa üzerindeki etkisini artırdı. Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair diplomatik temaslar ile ABD'nin Çin ve diğer ticaret ortaklarıyla yürüttüğü görüşmeler, piyasaların seyrinde belirleyici rol oynuyor.

Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar - Resim : 1

Öte yandan ABD ile Çin arasında tarifelere dair sağlanan geçici uzlaşı, piyasada kısa vadeli bir rahatlama yaratmış olsa da, ticaret politikalarına dair kalıcı bir çözüm sağlanmadan yatırımcıların temkinli tutumunu sürdürmesi bekleniyor.

New York Fed Başkanı John Williams'ın "tarife belirsizliği sürüyor" açıklaması ise piyasadaki kırılganlığı teyit eder nitelikte. Ekonomistler, bu açıklamaların Fed'in faiz patikasında yeni sinyaller verebileceğine dikkat çekiyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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