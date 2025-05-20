Ev Almanın En Ucuz Yolu: Bu Evler Yarı Fiyatına Kapış Kapış Satılıyor! Yarış Başladı

Konut fiyatlarının milyon liralara dayandığı günümüzde ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, en ucuz ev almanın alternatif yollarını aramaya yöneldi. Bu noktada dikkat çeken seçeneklerden biri ise icra yoluyla satışa sunulan konutlar. Borç yükümlülüğünü yerine getiremeyen kişilere ait ipotekli daireler, icra yoluyla çok daha düşük fiyatlara alıcı buluyor. Üstelik bu evlere internet üzerinden kolayca ulaşmak mümkün.