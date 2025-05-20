Ev Almanın En Ucuz Yolu: Bu Evler Yarı Fiyatına Kapış Kapış Satılıyor! Yarış Başladı
Konut fiyatlarının tavan yaptığı bu dönemde, düşük bütçeyle ev sahibi olma fırsatı gündeme bomba gibi düştü. Piyasa değerinin yarısına satışa sunulan bu evler için yoğun talep oluştu, başvuranlar sıraya girdi. Şartlar belli, fırsatı kaçıran uzun süre alamaz...
Kaynak: NTV
Konut fiyatlarının milyon liralara dayandığı günümüzde ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, en ucuz ev almanın alternatif yollarını aramaya yöneldi. Bu noktada dikkat çeken seçeneklerden biri ise icra yoluyla satışa sunulan konutlar. Borç yükümlülüğünü yerine getiremeyen kişilere ait ipotekli daireler, icra yoluyla çok daha düşük fiyatlara alıcı buluyor. Üstelik bu evlere internet üzerinden kolayca ulaşmak mümkün.
YARIŞ BAŞLADI! BU EVLER YARI FİYATINA SATILIYOR
Borç nedeniyle ipotek altına alınan taşınmazlar, icra daireleri tarafından satışa çıkarılıyor. Bu konutlar genellikle piyasa değerinin yarısına, hatta daha da altına ihaleye sunuluyor. İhaleyi kazanan kişi, düşük fiyata ev sahibi olurken, satıştan arta kalan para da borçlunun hesabına aktarılıyor.
İHALELER ARTIK İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILIYOR
Ev almak isteyenler, Adalet Bakanlığı’nın UYAP E-Satış platformu üzerinden icra ihalelerine katılabiliyor. Sisteme ücretsiz olarak kayıt olduktan sonra taşınır ve taşınmaz malların ihalelerine çevrim içi şekilde erişmek mümkün hale geliyor.
BAŞVURMADAN ÖNCE BİLGİLERİ İNCELEMEK ŞART
İhaleye katılmak isteyenler, satın almak istedikleri taşınmazın detaylı bilgilerine ulaşabiliyor. Konutun metrekaresi, hissesi, tapu bilgileri, vergi durumu gibi tüm teknik bilgiler açıklama kısmında yer alıyor. İlgili taşınmazı almak isteyen kişi, belirtilen banka hesabına teminat bedelini yatırdıktan sonra ihaleye katılım hakkı kazanıyor.
KREDİ DESTEĞİ YOK, PEŞİN ALIM GEREKİYOR
İcradan satışa sunulan evlerde konut kredisi (mortgage) kullanılamıyor. Bu nedenle evi satın almak isteyenlerin ya peşin ödeme yapması ya da eksik kalan kısmı için ihtiyaç kredisi kullanması veya kişisel kaynaklardan destek alması gerekiyor. Bu detay, icradan ev almayı düşünenlerin göz önünde bulundurması gereken önemli bir kriter olarak öne çıkıyor.