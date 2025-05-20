Konut Fiyatlarında Düşüş Serisi 15'inci Ayına Ulaştı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) nisan ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı.

TCMB’nin açıkladığı verilere göre Konut Fiyat Endeksi nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,5 oranında arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise nominal olarak yüzde 32,9 oranında bir artış gerçekleşti.

Reel olarak ise yüzde 3,6 oranında bir azalma yaşandı. Böylece enflasyona karşı yıllık düşüş serisi 15’inci ayına ulaşmış olduğu kaydedildi.

Buna göre, Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2023=100) nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,5 artarak 176,4'e çıktı. KFE, nisanda yıllık yüzde 32,9 artış gösterirken, bu dönemde reel azalış yüzde 3,6 oldu.

ÜÇ BÜYÜK İLDE SON DURUM

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, nisanda bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 2,7, Ankara'da 2,8 ve İzmir'de yüzde 0,2 artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre İstanbul'da yüzde 34,4, Ankara'da yüzde 41,9 ve İzmir'de yüzde 30,9 yükseldi.

Kaynak: Haber Merkezi