Mutfaktaki Elektrik Faturanızın Gizli Düşmanı! 60 Buzdolabına Bedel, Kapalıyken Bile Elektrik Harcıyor

Yemek hazırlığında büyük kolaylık sağlayan elektrikli fırınlar, yüksek enerji tüketimi nedeniyle cep yakıyor. Ortalama bir fırının 2.000 ila 5.000 watt arasında enerji harcadığı belirtiliyor. Bu rakam, aynı anda çalışan 65 buzdolabının tüketimine denk geliyor. Karşılaştırmak gerekirse, bir buzdolabı sürekli çalışmasına rağmen yalnızca 300 ila 800 watt elektrik harcıyor.

NEDEN BU KADAR FARK VAR?

Uzmanlara göre, tüketim farkının temel nedeni cihazların işlevinden kaynaklanıyor. Buzdolabı yalnızca düşük sıcaklığı korurken, fırın yiyecekleri pişirebilmek için çok yüksek derecelere ulaşmak zorunda kalıyor. Bu da enerji ihtiyacını katbekat artırıyor.

KAPALI DA OLSA ELEKTRİK HARCIYOR

Enerji uzmanları ayrıca, bazı elektrikli fırınların kullanılmadığı zamanlarda bile enerji tüketmeye devam ettiğini vurguluyor. Özellikle yeni nesil modellerde, elektronik paneller, saat göstergeleri ve devreler cihaz aktif çalışmasa bile elektrik çekmeye devam ediyor. Bu durum, faturaların beklenenden daha yüksek gelmesine yol açabiliyor.

