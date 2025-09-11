Merkez Bankası Eylül Ayı Faiz Kararını Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Eylül ayı toplantısında politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 43’ten yüzde 40,5’e çekti. Ekonomistlerin genel beklentisi 200 baz puanlık bir indirim yönündeydi; dolayısıyla açıklanan karar piyasalarda sürpriz etkisi yarattı.

Kurul, sadece politika faizinde değil, gecelik vadeli işlemler için uygulanan faiz oranlarında da değişikliğe gitti. Üst bant olarak bilinen borç verme faiz oranı yüzde 46’dan yüzde 43,5’e, alt bant olan borçlanma faiz oranı ise yüzde 41,5’ten yüzde 39’a indirildi. Bu adım, likidite koşullarını dengelemeye yönelik olarak değerlendiriliyor.

YIL SONUNA KADAR İKİ TOPLANTI DAHA

TCMB’nin 2025 yılı sonuna kadar iki Para Politikası Kurulu toplantısı daha bulunuyor. Söz konusu toplantılar 23 Ekim ve 11 Aralık tarihlerinde yapılacak. Bu toplantılarda atılacak yeni adımlar, para politikası yönünün nasıl şekilleneceğine dair önemli ipuçları verecek.

BANKANIN KARAR METNİ

TCMB'nin yayımladığı karar metninde şu ifadeler yer verildi:

"Enflasyonun ana eğilimi ağustos ayında yavaşlamıştır. İkinci çeyrekte büyüme öngörülerin üzerinde gerçekleşirken nihai yurt içi talebin zayıf seyrini koruduğu değerlendirilmiştir. Yakın döneme ilişkin veriler, talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğunu göstermektedir. Gıda fiyatları ile ataleti yüksek hizmet kalemleri enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskıları canlı tutmaktadır. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları ile küresel gelişmeler dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Orta Vadeli Program’da öngörülen makroekonomik çerçeve bu sürece katkı sağlayacaktır. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilecektir. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."

24 TEMMUZ'DA SÜRPRİZ İNDİRİM GELMİŞTİ

Merkez Bankası, son olarak 24 Temmuz'da gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, politika faizini 300 baz puan indirerek yüzde 43’e çekmişti. Bu adım, Mart ayından bu yana yapılan ilk faiz indirimi olması açısından dikkat çekmişti.

