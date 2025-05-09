MÜSİAD'ın Yeni Genel Başkanı Burhan Özdemir Oldu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), 28. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. Yapılan seçimle Burhan Özdemir, derneğin 8. genel başkanı olarak göreve getirildi.

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MÜSİAD'ın Yeni Genel Başkanı Burhan Özdemir Oldu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), 28. Olağan Genel Kurulu'nu İstanbul'da gerçekleştirdi.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen genel kurulda, MÜSİAD'ın yeni yönetim kurulu üyeleri belirlenirken, önceki dönem genel başkan yardımcılığı görevini yürüten OPTİMAL Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Özdemir, oy birliğiyle genel başkanlık görevine seçildi.

'MAKAM DEĞİL, EMANET OLARAK GÖRÜYORUM'

Konuşmasında görevi büyük bir sorumlulukla üstlendiğini vurgulayan Özdemir, "Bu görevi bir makam olarak değil, bir emanet olarak kabul ediyorum" dedi. Türkiye'nin ekonomik ve ahlaki açıdan zorlu bir süreçten geçtiğini ifade eden Özdemir, MÜSİAD’ın bu dönemde daha etkin ve sorumlu bir rol üstleneceğini dile getirdi.

MÜSİAD'ın Yeni Genel Başkanı Burhan Özdemir Oldu - Resim : 1

VİZYON BELGESİ HAZIRLANIYOR

Özdemir, yakın zamanda MÜSİAD’ın gelecek hedeflerini içeren bir "Vizyon Belgesi" yayımlayacaklarını açıkladı. Belgede; derneğin yeni dönemdeki öncelikleri, karşılaşabileceği fırsat ve tehditler, üyeler arası ticaretin dijital altyapı ile desteklenmesi, araştırma faaliyetleri ve eğitim alanında atılacak adımlar yer alacak.

MÜSİAD'ın hem Türkiye içinde hem de uluslararası alanda daha görünür olması için kapsamlı bir dönüşüm süreci planlayan Özdemir, "Daha çok danışacak, daha çok çalışacağız" sözleriyle yeni yönetim anlayışının ipuçlarını verdi.

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Kaynak: AA

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