MÜSİAD Başkanı Sistemi Eleştirdi, Beyin Göçüne Dikkat Çekti: 'Ülkemiz İçin Ciddi Bir Kayıp!'

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen İstanbul İnsan Kaynakları Forumu kapsamında "İşverenlerin Perspektifinden Yeteneğe Dayalı Kalkınma: Türkiye Örneği" başlıklı oturum gerçekleştirildi. Oturumda konuşan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, gençlerin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak artan beyin göçüne dikkati çekti.

Asmalı, "Önemli olan her bir genç arkadaşımızı kıymetli görüp onlara fırsat vermektir. Bunun için üniversiteler ile işbirliğini artırmalı, gençleri okurken çalışma alanlarına daha fazla sevk etmeliyiz. Uzun süreli stajlarla gençleri iş hayatına hazırlamalı, işverenlerin gençleri tanımasını sağlamalıyız" diye konuştu.

'ÜLKEMİZ İÇİN CİDDİ BİR KAYIP'

Şirketlerin sürdürülebilirliği için gençlerin önemine işaret eden Mahmut Asmalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şirketlerimizin ve ülkemizin rekabet gücünü korumak ve şirketlerimizde geleceğin yöneticilerini yetiştirmek için gençlere yönelik plan ve programlar yapmalıyız. İnsanları bir kaynak olarak değil değer olarak gören bir anlayışla şirketlerimize katılan her genç arkadaşımızı geliştirmeli ve onlara sorumluluk vermek için kariyer planları yapmalıyız. Kariyer planı yapmayıp gençlerimize iyi imkanlar vermediğimiz takdirde maalesef genç beyinlerimizi elimizde tutamıyoruz. Türkiye'nin iyi eğitim almış gençlerine yurt dışından çok daha cazip teklifler geldiğini ve bunun sonucunda onların yurt dışına gittiğini görüyoruz. Özellikle nitelikli genç beyinlerin göçü hız kazandı. Aslında bu ülkemiz için çok ciddi bir kayıp."

'GENÇLERİN TÜRKİYE'DE KALMASI SAĞLANMALI'

Nitelikli gençlerin Türkiye'de kalmasını sağlayacak ekonomik teşvikler sunulması gerektiğinin altını çizen Asmalı, şöyle konuştu:

"Üniversitelerde girişimcilik dersleri belki de bu manada zorunlu haline getirilmeli. Öğrencilerimize, gençlerimize iş kurma kültürü aşılanmalı. Girişimci gençlere sermaye desteği sağlayacak hızlı fon erişimi sunan bir finansal sistem oluşturulmalı. Gençlerimizin tecrübelerini şirket içinde daha iyi geliştirebilmeleri için işletmelerin bu konudaki organizasyonları desteklenmeli. Genç çalışanlarımızın sorumluluk alacağı projeleri artırmalıyız. Şirketlerimizin geleceği ve işlerimizin sürdürülebilir olması için bütün bu çalışmaları zorunluluk olarak görmeli ve bu alana kaynak aktarmalıyız. Şirketlerimiz yeni kadrolar alırken öncelikle gençlere bu önceliği vermeliyiz ve şirketlerimizde eğitim departmanlarını geliştirmeliyiz. Şirketin 20-30 yıl sonraki yönetim ekibi için bir fikri olmalı ve gençlerimize yönelik yönetim tekniklerini geliştirmemiz gerekiyor."

Kaynak: AA