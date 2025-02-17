Sivas’ta Konut Satışında Artış

TÜİK yeni yılın ilk ayına ilişkin konut satış istatistiklerini paylaştı. Buna göre Sivas’ta bu yılın ilk ayında 704 konut satıldı.

Sivas’ta Konut Satışında Artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2024’ün Ocak ayında 413 konut satılan Sivas’ta bu yılın Ocak ayında 704 konut satıldı.

704 konutun 93’ünü ipotekli satışlar, 611’ini ise diğer satışlar grubu oluşturdu. TÜİK konutların satış durumuna göre istatistiklerini de paylaştı.

Buna göre Sivas’ta bu yılın ilk ayında satılan 704 konutun 288’ini ilk satış, 416’sını ise ikinci el satış teşkil etti.

Kaynak: İHA

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