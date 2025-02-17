Bayram İkramiyesi İçin '14 Bin 850 TL Olsun' Çağrısı

Ramazan ayına kısa bir süre kala, emeklilerde bayram ikramiyesi beklentisi arttı. DEVA Partisi Mersin milletvekili Mehmet emin Ekmen Meclis Genel Kurulu’nda konuyu gündeme getirerek, bayram ikramiyesinin en az 14 bin 850 TL olmasını istedi.

Ekmen, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, 2018 yılında en düşük emekli maaşının 939 lira, asgari ücretin ise 1.603 lira olduğunu hatırlattığı açıklamasında, o dönemde bayram ikramiyesinin emekli maaşından fazla olduğunu söyledi.

Ekmen açıklamasında, “Gerçek enflasyonla, TÜİK enflasyonuyla karşılaştırabiliriz. Veyahut da devletin kendi alacaklarına aslan kesilip, kendi ödemelerini sessizlikle geçiştirmesi gibi Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yeniden değerleme oranlarıyla karşılaştırabiliriz. Maliye güncellemelerini baz alırsak, 3.000 liralık ödemenin en az 14.850 lira olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi