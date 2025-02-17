Bayram İkramiyesi İçin '14 Bin 850 TL Olsun' Çağrısı

DEVA Partili Mehmet Emin Ekmen, bayram ikramiyesinin geçmişte emekli maaşından yüksek olduğunu hatırlatarak, en az 14 bin 850 lira olması gerektiğini söyledi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Bayram İkramiyesi İçin '14 Bin 850 TL Olsun' Çağrısı

Ramazan ayına kısa bir süre kala, emeklilerde bayram ikramiyesi beklentisi arttı. DEVA Partisi Mersin milletvekili Mehmet emin Ekmen Meclis Genel Kurulu’nda konuyu gündeme getirerek, bayram ikramiyesinin en az 14 bin 850 TL olmasını istedi.

Bayram İkramiyesi İçin '14 Bin 850 TL Olsun' Çağrısı - Resim : 1

Ekmen, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, 2018 yılında en düşük emekli maaşının 939 lira, asgari ücretin ise 1.603 lira olduğunu hatırlattığı açıklamasında, o dönemde bayram ikramiyesinin emekli maaşından fazla olduğunu söyledi.

Ekmen açıklamasında, “Gerçek enflasyonla, TÜİK enflasyonuyla karşılaştırabiliriz. Veyahut da devletin kendi alacaklarına aslan kesilip, kendi ödemelerini sessizlikle geçiştirmesi gibi Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yeniden değerleme oranlarıyla karşılaştırabiliriz. Maliye güncellemelerini baz alırsak, 3.000 liralık ödemenin en az 14.850 lira olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? Emekli İkramiyesi için Özgür Erdursun'dan Formül!SON DAKİKA: Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? Emekli İkramiyesi için Özgür Erdursun'dan Formül!Ekonomi
Hem Bayram İkramiyesi Hem Emekli Promosyonu! Emekli için Çifte Ek Kazanç Kapısı: Rakam 34 Bin Lirayı BulabilirHem Bayram İkramiyesi Hem Emekli Promosyonu! Emekli için Çifte Ek Kazanç Kapısı: Rakam 34 Bin Lirayı BulabilirEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Emekli bayram ikramiyesi Ramazan
Türkiye'de Vatandaşların 2024’te En Çok Nelerden Şikayet Ettiği Belli Oldu Türkiye'de Vatandaşların 2024’te En Çok Nelerden Şikayet Ettiği Belli Oldu
Meral Akşener'in Son Hali Ortaya Çıktı: 8 Ayda Büyük Değişim Meral Akşener'in Son Hali Ortaya Çıktı
DEM Parti'den Mektup Açıklaması, 'Yetkililere Ulaştırılmış' DEM'den Mektup Açıklaması, 'Yetkililere Ulaştırılmış'
Peynirin Küflenmesini Önlemenin En Basit Yolu: Taptaze Kalıyor Peynirin Küflenmesini Önlemenin En Basit Yolu: Taptaze Kalıyor
Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol Gözaltına Alındı Bir Belediye Başkanına Daha Gözaltı
Zelenskiy Türkiye'ye Geliyor, Tarih Belli Oldu Zelenskiy Türkiye'ye Geliyor, Tarih Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da Korkutan Deprem Ankara'da Korkutan Deprem
İslam Memiş Kara Haberi Verdi: Düşüşü Sert Olacak İslam Memiş Kara Haberi Verdi: Düşüşü Sert Olacak
Ankara'da Sendika Binasında Silahlı Saldırı, Şube Başkanı Şube Sekreterini Öldürdü Şube Başkanı Şube Sekreterini Öldürdü
Fahrettin Altun ile Murat Ongun Arasında 'İpler' Gerildi! Fahrettin Altun ile Murat Ongun Arasında 'İpler' Gerildi!
Ankara'da Sahte İçkiden Ölenlerin Sayısı 54'e Yükseldi, Onlarca Kişi Yoğun Bakımda Başkentte Sahte İçki Kabusu Büyüyor