Hem Bayram İkramiyesi Hem Emekli Promosyonu! Emekli için Çifte Ek Kazanç Kapısı: Rakam 34 Bin Lirayı Bulabilir

FORMÜL 4

İkramiyede geçen yılki gibi yüzde 50 artış yapılması da gündemde. Eğer bu oranda bir artış olursa bayram ikramiyesi dosya başına 4 bin 500 liraya ulaşacak. Ölüm aylığı yüzde 75 olan 3 bin 375, yüzde 50 olan 2 bin 250, yüzde 25 olan bin 125 lira alabilecek. Emeklilere iki bayramda toplam 9 bin lira verilecek.