Kayseri'nin Nakliye Şirketi Battı! Mahkeme 3 Aylık Süre Verdi

Mahkemeden yapılan açıklamaya göre, davacı şirketin başvurusu üzerine, 11 Şubat 2025 tarihinde saat 16:50 itibariyle 3 aylık geçici mühlet süresi başlatıldı. Konkordato komiserliği görevine ise bağımsız denetçi Hacı Ayvaz, mali müşavir Süheyla Gökçek ve hukukçu Murat Doğan atandı.

Alacaklıların, ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkemeye dilekçe vererek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir durum olmadığını ileri sürerek itirazda bulunabileceği belirtildi. Alacaklılar, itirazlarını mahkemeye sunarak konkordato talebinin reddedilmesini isteyebilecek.

İlanın devamında, alacaklıların konkordato mühleti ile ilgili herhangi bir itirazda bulunabilmeleri için belirtilen süre içinde başvurularını yapmaları gerektiği ifade edildi.