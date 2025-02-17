Kayseri'nin Nakliye Şirketi Battı! Mahkeme 3 Aylık Süre Verdi

Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Emin Hisarcıklıoğlu Nakliye için geçici mühlet kararı aldı. Şirket, konkordato talebinde bulunarak mahkemeye başvurmuştu.

Murat Beyaz Murat Beyaz
Kayseri'nin Nakliye Şirketi Battı! Mahkeme 3 Aylık Süre Verdi

Mahkemeden yapılan açıklamaya göre, davacı şirketin başvurusu üzerine, 11 Şubat 2025 tarihinde saat 16:50 itibariyle 3 aylık geçici mühlet süresi başlatıldı. Konkordato komiserliği görevine ise bağımsız denetçi Hacı Ayvaz, mali müşavir Süheyla Gökçek ve hukukçu Murat Doğan atandı.

Kayseri'nin Nakliye Şirketi Battı! Mahkeme 3 Aylık Süre Verdi - Resim : 1

Alacaklıların, ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkemeye dilekçe vererek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir durum olmadığını ileri sürerek itirazda bulunabileceği belirtildi. Alacaklılar, itirazlarını mahkemeye sunarak konkordato talebinin reddedilmesini isteyebilecek.

İlanın devamında, alacaklıların konkordato mühleti ile ilgili herhangi bir itirazda bulunabilmeleri için belirtilen süre içinde başvurularını yapmaları gerektiği ifade edildi.

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