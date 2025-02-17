Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belli Oldu

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, bir önceki güne göre yüzde 12,6 oranında artarak 1 milyar 970 milyon 569 bin 398 lira seviyesinde gerçekleşti.

Gün öncesi piyasa verilerine göre, bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 17.00'de 2 bin 989 lira 16 kuruş olarak tespit edilirken, en düşük fiyat ise saat 04.00'te 1981 lira olarak kaydedildi.

Gün öncesi piyasanın aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 641 lira 63 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 688 lira 52 kuruş olarak belirlendi.

Bugün spot piyasada bir megavatsaat elektrik fiyatı, en yüksek 3 bin lira, en düşük ise 1874 lira 99 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA