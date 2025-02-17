Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belli Oldu

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 2 bin 989 lira 16 kuruş, en düşük ise 1981 lira olarak belirlendi.

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belli Oldu

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, bir önceki güne göre yüzde 12,6 oranında artarak 1 milyar 970 milyon 569 bin 398 lira seviyesinde gerçekleşti.

Gün öncesi piyasa verilerine göre, bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 17.00'de 2 bin 989 lira 16 kuruş olarak tespit edilirken, en düşük fiyat ise saat 04.00'te 1981 lira olarak kaydedildi.

Gün öncesi piyasanın aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 641 lira 63 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 688 lira 52 kuruş olarak belirlendi.

Bugün spot piyasada bir megavatsaat elektrik fiyatı, en yüksek 3 bin lira, en düşük ise 1874 lira 99 kuruştan işlem gördü.

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Kaynak: AA

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