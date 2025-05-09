Ünlü Meyve Suyu Markasında Küf Alarmı: Herkes Bardak Bardak İçiyordu! Satışlar Durdu

İçecek sektöründe faaliyet gösteren Almanya merkezli Erwin Dietz GmbH, yürüttüğü kalite kontrol çalışmaları sonucunda ürünlerinden birinde patulin adı verilen ve insan sağlığına zararlı olabilen bir mikotoksin tespit etti. Bu madde, küf mantarları tarafından üretiliyor ve yüksek miktarlarda alındığında mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve karaciğer hasarı gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

SATIŞLAR DURDU, SAKIN TÜKETMEYİN

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, patulin maddesinin günlük tolere edilebilir alım limiti, vücut ağırlığı başına sadece 0,4 mikrogramla sınırlandırılmış durumda. Üründe tespit edilen oranın bu sınırı aştığı ve halk sağlığı açısından risk oluşturduğu belirtiliyor.

İŞTE ÜRÜNÜN DETAYLARI

Geri çağırma kararı, "Dietz Birnensaft naturtrüb" isimli 1 litrelik cam şişelerde satılan armut suyu için geçerli. Riskli partinin son tüketim tarihi 4 Haziran 2026, ürün numarası 32125, EAN kodu ise 4008486000138 olarak açıklandı.

Şirket yetkilileri, bu ürünü satın alan tüketicilerin fiş ibraz etmelerine gerek olmadan ürünü aldıkları satış noktalarına geri götürerek, ürün bedelini geri alabileceklerini duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi