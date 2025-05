CHP'li Gürer'den Et ve Süt Kurumu'na 'Kâr' Tepkisi

CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Et ve Süt Kurumu'nun 2024 yılında 11 milyar TL kâr ettiğini açıklamasını sert sözlerle eleştirdi. Gürer, "Kamu kurumu kâr etmekle övünemez; Et ve Süt Kurumu'nun görevi dar gelirliye uygun fiyatla et ulaştırmaktır" dedi.

CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman, Köyişleri Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı konuşmada, emeklilerin ve dar gelirli vatandaşların içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara dikkat çekti. Gürer, Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) piyasa dengeleme görevini yerine getirmediğini belirterek, kurumun kâr odaklı yaklaşımını eleştirdi. Kurumun 2024 yılında 11 milyar kar etmesini değerlendiren Ömer Fethi Gürer bir kamı kuruluşu olan Et ve Süt Kurumunun kâr etmek değil başa baş noktasını yakalayarak piyasayı dengelemek ve Vatandaşa uygun fiyatla et satışı yapması gerektiğini söyledi. Zarar etmesin, kâr etmesin piyasayı dengeleyip Vatandaşa uygun fiyatla et satışı yapsın.“ dedi.

'GÖREVİ KÂR ETMEK DEĞİL'

"Et ve Süt Kurumu’nun amacı kâr etmek değil, piyasayı dengelemektir" diyen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "2023 yılında 550 milyon lira kâr etmiş, 2024 yılında 11 milyar lira kâr etmiş; Genel Müdürü bunu da övünerek anlattı. İyi, güzel, elinize sağlık da bu kurum ne amaçla var? Et ve Süt Kurumu piyasayı dengelemek, fakire fukaraya, yoksula, garibe gurebaya uygun fiyatlı et yedirmek için. Arkadaş, başa baş noktasında dur da şu emekli sabah beş buçukta geliyor, sıraya giriyor, et almaya uğraşıyor, onun daha uygun fiyatlı et yemesini sağla. Niye 'Kâr ettim.' diye övünüyorsun? Asli görevin senin ne? Piyasayı dengelemek. Piyasada et kaç lira şu anda? Dar gelirli alabiliyor mu?" diye sordu.

Et ithalatına da değinen Gürer, 2010’dan bu yana 10 milyon büyükbaş hayvan ithal edildiğini, ancak et fiyatlarının düşmediğini belirtti. “Buna rağmen et sorununu çözememişsiniz. Demek ki burada bir sakatlık var” diyerek, yerli üretimin desteklenmesini istedi.

'KURBAN FİYATLARI VATANDAŞI ZORLUYOR'

Kurban Bayramı öncesi vekaletle kurban kesim ücretlerine de dikkat çeken CHP'li vekil, “Bakın, 2018 yılında Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı 840 lira olan vekaletle kurban kesim ücreti döneminde bin liraya bir kurban alınıyordu. Kurban Bayramı geliyor, şu anda vekaletle kurban kesimi 13.500 lira açıklandı, o fiyatla kurban da yok. Diyanet hani "Emekli maaşının altında tutayım." diye TÜİK gibi çalışmış, Türkiye'nin gerçeğinde 22 bin liranın altında kurban satılmıyor,” dedi.