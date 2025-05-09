Bakanlık Açıkladı, İnşaat Tamamen Yasaklandı, 1 Çivi Bile Çakılamayacak

Yasağın amacı, turizm sezonunun en yoğun olduğu dönemde, turistlerin konaklama ve tatil deneyimlerini olumsuz etkileyen gürültü ve görüntü kirliliğini önlemek olarak açıklandı. Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan bu bölgelerde, deniz turizmi başta olmak üzere çeşitli tatil aktivitelerine yoğun ilgi gösteriliyor. İnşaat faaliyetlerinin yarattığı olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor.

KURALLARA UYMAYANLARA AĞIR CEZALAR VERİLECEK

Genelgede, yasağa rağmen inşaat faaliyetine devam eden kişi ve kurumlara uygulanacak yaptırımlar da belirtildi. Buna göre, ruhsat iptali, inşaat durdurma ve para cezası gibi cezalar devreye sokulacak. Ayrıca, ilgili belediyeler ve yetkili merciler tarafından denetimlerin sıkılaştırılacağı ifade edildi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM VURGUSU

Bakanlık açıklamasında, Türkiye’nin turizm sektöründe marka değerini koruyup artırabilmesi için sürdürülebilirlik ilkesine uygun adımların atıldığı vurgulandı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Ülkemiz turizminin sürdürülebilir niteliğe kavuşturulması ve marka haline getirilip kalıcı niteliğe sahip olmasının sağlanması amacıyla, turizm sezonu olarak nitelendirilen 1 Mayıs – 1 Kasım tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın İnşaat Yasağı Genelgesi ile inşaat faaliyetlerine kısıtlama getirilmiştir.”

Uygulamanın yalnızca Antalya ve Muğla illeriyle sınırlı kalmayabileceği, ihtiyaç duyulması halinde benzer kararların diğer turistik bölgelerde de alınabileceği değerlendiriliyor. Yasağın sona ermesiyle birlikte, inşaat çalışmaları 1 Kasım itibarıyla yeniden başlayabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi