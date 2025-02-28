MÜSİAD SAMEKS Endeksi Şubatta Yükselişe Geçti

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından açıklanan Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), şubat ayında toparlanma sinyalleri verdi. Ocak ayında referans değerin altında kalan endeks, şubatta 3,1 puanlık artışla 51,9 seviyesine yükselerek yeniden pozitif bölgeye geçti.

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MÜSİAD SAMEKS Endeksi Şubatta Yükselişe Geçti

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre, hizmet sektörü SAMEKS Endeksi şubatta 5,1 puan artarak 51,1 seviyesine çıktı. Hizmet sektöründeki bu toparlanmada, girdi alımlarında gözlenen güçlü yükselişin etkili olduğu belirtildi.

Sanayi sektörü SAMEKS Endeksi ise ocak ayına kıyasla 0,4 puanlık düşüş yaşamasına rağmen 52,7 seviyesinde kalarak pozitif görünümünü korudu. Yeni siparişlerin canlılığını sürdürmesi, sanayi üretiminin artmasına katkı sağladı.

İSTİHDAM ARTIŞI DİKKAT ÇEKTİ

Şubat ayı verileri, sanayi ve hizmet sektörlerinde istihdamın arttığını gösterdi. Hizmet sektöründeki toparlanma iş hacmine tam olarak yansımasa da, istihdamdaki pozitif seyir dikkat çekti.

Ocak ayında referans değerin altına gerileyen SAMEKS Bileşik Endeksi'nin, şubatta 51,9 puana ulaşarak yılın ilk çeyreğine dair olumlu sinyaller verdiği değerlendirildi.

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Kaynak: AA

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