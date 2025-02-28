Telefon Aboneliklerine Kısıtlama Geldi: 10 Gün Süre Verildi! Bildirmeyene Para Cezası Kesilecek

ABONELİKLERDE 3 HAT SINIRI

Telefon abonelikleri de yeni düzenlemelerle sıkı denetim altına alınacak. Aboneliklerin kurulumu sırasında kimlik doğrulama yöntemleri kullanılacak ve tüm telefon abonelik kayıtları güncellenecek. Belirli bir süre içinde abonelik kaydını güncellemeyen hatlar iletişime kapanacak. Yeni dönemde Türk vatandaşları en fazla üç mobil hat sahibi olabilecek. Yabancı uyruklu bireyler için ise bu sayı bir hat ile sınırlandırılacak. Dolandırıcılık suçlarında kullanılan telefon hatlarının bağlantısı ise kesilecek.