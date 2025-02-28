Telefon Aboneliklerine Kısıtlama Geldi: 10 Gün Süre Verildi! Bildirmeyene Para Cezası Kesilecek
Telefon aboneliklerinde yeni dönem için düğmeye basıldı. Türk vatandaşları için en fazla üç mobil hat kısıtlaması geldi. Ayrıca mahkeme tarafından talep edilen bilgiler 10 gün içinde bildirilmezse ilgili operatörlere para cezası kesilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında yapılan yeni düzenlemelerle, banka ve finans kuruluşları ile telefon abonelikleri üzerinde önemli değişiklikler yapıldı. Özellikle dolandırıcılık ve yasa dışı faaliyetlerini engellemeye yönelik olan bu düzenlemeyle sahte hesap açma, yasa dışı para transferleri ve kimlik hırsızlığı gibi suçlar daha sıkı denetlenecek.
Finansal işlemlerin daha şeffaf hale gelmesi sağlanırken, dolandırıcıların sahte kimliklerle işlem yapmaları zorlaşacak. Telefon abonelikleri konusunda da denetimler sıkılaştırılarak, yasa dışı hat kullanımı engellenecek.
ABONELİKLERDE 3 HAT SINIRI
Telefon abonelikleri de yeni düzenlemelerle sıkı denetim altına alınacak. Aboneliklerin kurulumu sırasında kimlik doğrulama yöntemleri kullanılacak ve tüm telefon abonelik kayıtları güncellenecek. Belirli bir süre içinde abonelik kaydını güncellemeyen hatlar iletişime kapanacak. Yeni dönemde Türk vatandaşları en fazla üç mobil hat sahibi olabilecek. Yabancı uyruklu bireyler için ise bu sayı bir hat ile sınırlandırılacak. Dolandırıcılık suçlarında kullanılan telefon hatlarının bağlantısı ise kesilecek.
OPERATÖRLERE PARA CEZASI KESİLECEK
Soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde, cumhuriyet savcıları, hakimler veya mahkemeler tarafından talep edilen bilgiler 10 gün içinde sağlanamaması durumunda, ilgili operatörlere idari para cezası verilecek. Bu düzenleme, suçların önlenmesi adına kritik bir rol oynayacak.