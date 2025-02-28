Kira Vergisinde İki Yönteme Dikkat: 1 Gün Kaldı, İşte Detaylar

Belirli bir tutarın üzerinde kira geliri elde eden mülk sahipleri için beyan dönemi yarın başlıyor. Yılın ilk aylarında, konut ve iş yeri kira gelirlerini beyan etmek zorunda olan ev sahipleri, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği sınırları aşan kazançlarını resmi olarak bildirmekle yükümlü.

KİRA GELİRİ NASIL BEYAN EDİLİR?

Ev sahipleri, kira gelirlerini Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi web sitesi üzerinden online olarak beyan edebilir. Bunun yanı sıra, ikametgahın bağlı olduğu vergi dairesine giderek de beyanname verme işlemi gerçekleştirilebilir. Alternatif olarak, serbest muhasebeci ve mali müşavirler aracılığıyla elektronik ortamda beyanname göndermek de mümkün.

Kira gelir vergisi beyannamesiyle ilgili detaylı bilgiye ve hazır beyan sistemine, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

BU İKİ YÖNTEME DİKKAT

Peki kira beyan edilirken dikkat edilmesi gerekenler neler? Bilal Emin Turan, Posta gazetesindeki köşe yazısında kira vergisi için iki yöntem hakkında bilgi verdi.

Bilal Emin Turan'ın köşe yazısından ilgili bölüm özetle şöyle:

"1. GERÇEK GİDER YÖNTEMİ

Bu yöntemi tercih edenler, kiraya verilen konut için yaptığı harcamaları, beyan ettiği toplam kira gelirinden çıkarabiliyor.

2. GÖTÜRÜ GİDER YÖNTEMİ

Evinize bir kuruş masraf etmediyseniz ve konut kredisi kullanmadıysanız bu yöntemi tercih etmelisiniz. Ödeyeceğiniz vergi, eve masraf yapmadığınız halde azalmış oluyor.

ALTIN ORAN 1.8 KAT

Gerçek ve götürü gider arasında en avantajlı yöntemi seçerken ince hesap yapmalısınız. Eve biraz masraf yaptıysanız ve bu masraf 1 kira tutarının 1.8 katını geçiyorsa gerçek gider daha avantajlı oluyor. Örneğin; 10 bin liralık kira gelirine karşılık konut için 18 bin liranın üzerinde harcama yaptıysanız gerçek gideri, bu tutarın altında harcama yaptıysanız götürü gideri tercih etmeniz faydalı olacaktır. 20 bin liralık kira gelirinde ise altın masraf oranı 36 bin lira oluyor."

Kaynak: Posta