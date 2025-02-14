Aidatlara Yüzde 75 Zam! Kira Fiyatlarını Ezdi Geçti: 135 Bin Lirayı Gördü
Son yıllarda hızla artan konut aidatları, İstanbul'da bazı bölgelerde kiraları dahi geride bıraktı.
Kaynak: AA
Özellikle lüks konut projelerinde fahiş zamlar dikkat çekerken, Beşiktaş'ta bulunan bir yalı sitesinde aidat bedeline yüzde 75 zam yapılarak aylık 135 bin liraya çıkarıldı.
AİDAT ZAMLARINDA İSTANBUL ZİRVEDE
2025 yılı itibarıyla asgari ücrete yapılan zamla birlikte birçok sektörde olduğu gibi konut giderlerinde de ciddi artışlar yaşandı. Türkiye genelinde en fazla aidat artışı görülen iller İstanbul, İzmir, Ankara ve Muğla olarak sıralandı. İstanbul’da apartman ve site aidatları büyük bir değişim gösterirken, en düşük zam oranı TOKİ konutlarında gerçekleşti.
Ortalama aidat bedelleri ise birçok semtte yükseldi:
Standart apartman daireleri: 2 bin TL
Ataşehir, Bakırköy, Başakşehir gibi ilçelerde: 3 bin TL üzeri
Villa sitelerinde: 30 bin - 55 bin TL
Lüks konut projelerinde: 135 bin TL'ye kadar çıktı
ÜST SINIR UYGULAMASI YOK
Konut aidatlarındaki fahiş artışlarla ilgili açıklama yapan Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, aidatların Türk Hukuku'nda belirli bir üst sınırının olmadığını vurguladı. Kiraz, personel maaşları, bakım-onarım giderleri ve hizmet fiyatlarındaki artışın aidat zamlarını doğrudan etkilediğini belirterek, bu durumun hukuki bir sınırlandırma getirilmesini zorlaştırdığını ifade etti.
Özellikle İstanbul’da site yönetimlerinin belirlediği aidat bedelleri giderek tartışma konusu olurken, yüksek artışlara karşı kat maliklerinin itiraz haklarını kullanabilecekleri belirtiliyor.