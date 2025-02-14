Aidatlara Yüzde 75 Zam! Kira Fiyatlarını Ezdi Geçti: 135 Bin Lirayı Gördü

AİDAT ZAMLARINDA İSTANBUL ZİRVEDE

2025 yılı itibarıyla asgari ücrete yapılan zamla birlikte birçok sektörde olduğu gibi konut giderlerinde de ciddi artışlar yaşandı. Türkiye genelinde en fazla aidat artışı görülen iller İstanbul, İzmir, Ankara ve Muğla olarak sıralandı. İstanbul’da apartman ve site aidatları büyük bir değişim gösterirken, en düşük zam oranı TOKİ konutlarında gerçekleşti.

Ortalama aidat bedelleri ise birçok semtte yükseldi:

Standart apartman daireleri: 2 bin TL

Ataşehir, Bakırköy, Başakşehir gibi ilçelerde: 3 bin TL üzeri

Villa sitelerinde: 30 bin - 55 bin TL

Lüks konut projelerinde: 135 bin TL'ye kadar çıktı