Aidatlara Yüzde 75 Zam! Kira Fiyatlarını Ezdi Geçti: 135 Bin Lirayı Gördü

Son yıllarda hızla artan konut aidatları, İstanbul'da bazı bölgelerde kiraları dahi geride bıraktı.

Kaynak: AA

Konut Kiralar
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Aidatlara Yüzde 75 Zam! Kira Fiyatlarını Ezdi Geçti: 135 Bin Lirayı Gördü - Resim: 1

Özellikle lüks konut projelerinde fahiş zamlar dikkat çekerken, Beşiktaş'ta bulunan bir yalı sitesinde aidat bedeline yüzde 75 zam yapılarak aylık 135 bin liraya çıkarıldı.

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Aidatlara Yüzde 75 Zam! Kira Fiyatlarını Ezdi Geçti: 135 Bin Lirayı Gördü - Resim: 2

AİDAT ZAMLARINDA İSTANBUL ZİRVEDE

2025 yılı itibarıyla asgari ücrete yapılan zamla birlikte birçok sektörde olduğu gibi konut giderlerinde de ciddi artışlar yaşandı. Türkiye genelinde en fazla aidat artışı görülen iller İstanbul, İzmir, Ankara ve Muğla olarak sıralandı. İstanbul’da apartman ve site aidatları büyük bir değişim gösterirken, en düşük zam oranı TOKİ konutlarında gerçekleşti.

Ortalama aidat bedelleri ise birçok semtte yükseldi:

Standart apartman daireleri: 2 bin TL

Ataşehir, Bakırköy, Başakşehir gibi ilçelerde: 3 bin TL üzeri

Villa sitelerinde: 30 bin - 55 bin TL

Lüks konut projelerinde: 135 bin TL'ye kadar çıktı

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Aidatlara Yüzde 75 Zam! Kira Fiyatlarını Ezdi Geçti: 135 Bin Lirayı Gördü - Resim: 3

ÜST SINIR UYGULAMASI YOK

Konut aidatlarındaki fahiş artışlarla ilgili açıklama yapan Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, aidatların Türk Hukuku'nda belirli bir üst sınırının olmadığını vurguladı. Kiraz, personel maaşları, bakım-onarım giderleri ve hizmet fiyatlarındaki artışın aidat zamlarını doğrudan etkilediğini belirterek, bu durumun hukuki bir sınırlandırma getirilmesini zorlaştırdığını ifade etti.

Özellikle İstanbul’da site yönetimlerinin belirlediği aidat bedelleri giderek tartışma konusu olurken, yüksek artışlara karşı kat maliklerinin itiraz haklarını kullanabilecekleri belirtiliyor.

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