Ekonomide Yeni Yol Haritası: Cumhurbaşkanı Erdoğan Tek Tek Duyurdu: Kira Fiyatları için Yeni Düzenleme Mesajı

AKP’nin 8’inci Olağan Büyük Kongresi bugün Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında makro ekonomik verilere ve Türkiye ekonomisinin geldiği noktaya ilişkin de detayları paylaştı, kritik mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, “Türkiye Yüzyılı reform planını hazırladık. Bu program ile önemli atılımlar yapacağız” dedi ve madde madde yeni reform paketinin detaylarını açıkladı.

Konuşmasında Türkiye’nin yatırım potansiyeline değinen Erdoğan, “Daha fazla yatırım, üretim ve ihracat prensibiyle dolar cinsi milli gelirimiz 6 kat artırdık. Türkiye'yi trilyon dolarlık ekonomiler ligine taşıdık. Savunma sanayinden otomotive, tarımdan turizme kadar her sektörde gücümüzü tahkim ettik. Bugün İHA üretiminde dünyada birinciyiz. Yeni ekonomi politikalarının etkisini görmeye başladık” dedi.

ALIM GÜCÜ ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞ İLE ARTACAK

Enflasyon mesajı da veren Cumhurbaşkanı, “Merkez Bankası rezervleri Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Üretim ve yatırımla birlikte istihdam oranımız da artıyor. Asrın felaketinin yaralarını sarmak için son 2 yılda 75 milyar dolarlık kaynak kullandık. Mali disiplinden taviz vermedik. Enflasyondaki düşüş hızlanarak devam edecek. Enflasyon düştükçe alım gücü yükselecek ve 85 milyonun hepsi bundan etkilenecek. İnşallah biraz daha sabredip hedeflerimize ulaşacağız” diye konuştu.

REFORM PLANI HAZIR

“Reform çalışmalarımızı, aynı zamanda kendimizi yenilemenin, ülkenin önüne yeni hedefler koymanın temel zemini olarak görüyoruz. En büyük korkumuz kendi statükomuza teslim olmaktır. Türkiye Yüzyılı reform planını hazırladık. Bu program ile önemli atılımlar yapacağız” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Programımızı ekonomik dönüşüm, yeşil dönüşüm, yargı ve temel haklar, siyasi ve idari düzenlemeler ile milletimizin beklentimizin anlayışına cevap verecek şekilde hazırladık. Yeni yatırım teşvik sistemi ve kalkınma hamlesi ile üretim gücü ve refah seviyesinin arttığını göreceğiz. Sosyal konut projemizi hayata geçiriyoruz. Böylece hayat pahalılığının sebeplerinin başında gelen kira ve konut fiyatlarını dengeye getireceğiz” ifadelerini kullandı.

İŞTE YENİ REFORM PAKETİNDEKİ MADDELER

Türkiye, Dünya Bankası sınıflandırmasına göre üst orta gelir grubundan yüksek gelirli ülkeler arasına yükselecek.

Ekonomik dönüşüm planı kapsamında, güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi sağlamak için yeni tedbirler hayata geçirilecek.

Gıda arz güvenliği temin edilerek, vatandaşların uygun fiyatlı ve sağlıklı gıdaya erişimi kolaylaştırılacak.

Vergi sisteminde adalet ve etkinlik artırılarak, "çok kazanandan çok alma" prensibi doğrultusunda kamu gelirleri yükseltilecek.

Kira ve konut fiyatlarında denge sağlanmasına yönelik düzenlemeler uygulanacak.

Kaynak: Haber Merkezi