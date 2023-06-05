Milyonlarca işçi, memur ve emekliye kötü haber: 'Emekçinin geliriyle oynamıştır!'

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı doğalgaz için 'sıfır fiyat' yönteminin ardından Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) 'zorunlu açıklama' diyerek, "Temmuz 2023’te altı aylık enflasyona göre zam alacak işçiler büyük kayba uğrayacak" dedi.

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Milyonlarca işçi, memur ve emekliye kötü haber: 'Emekçinin geliriyle oynamıştır!'

TÜİK 29 Mayıs 2023 tarihinde yaptığı açıklamada 2023 yılı TÜFE hesaplamaları kapsamında hanelerde bedava kullanılan doğal gaz için sıfır fiyat uygulaması yapacağını açıklamıştı.

Enflasyon madde sepeti için yüzde 2,9 ağırlığı olan doğalgazın fiyatı sıfır kabul edildiği için aylık enflasyon yüzde 0,04 olarak açıklandı.

"İŞÇİLER BÜYÜK KAYBA UĞRAYACAK"

Yaşanan gelişmeler sonrası DİSK-AR tarafından yapılan açıklamada, "Aylık enflasyonun yüzde 0,04 olarak gerçekleşmesi sonucunda Ocak-Mayıs dönemi beş aylık enflasyon oranı yüzde 15,2 olarak açıklandı. Temmuz 2023’te açıklanacak enflasyon oranında da aylık 25 m3 doğalgaz fiyatı düşülerek hesaplama yapılacak. Yaz aylarında doğalgaz tüketimin düşmesi nedeniyle bu durum da enflasyonda aşağı doğru bir baskı yaratacak ve muhtemelen Haziran 2023 enflasyonu da beklenen ve yaşanandan düşük çıkacak. Böylece Temmuz 2023’te altı aylık enflasyona göre zam alacak işçiler büyük kayba uğrayacak" dedi.

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"KABUL EDİLEMEZ"

"TÜİK’in enflasyon ölçümünde doğalgaz fiyatını sıfır olarak kabul etmesi çalışanların ekmeğiyle oynamaktır" denilen açıklamada, "Doğalgaz bedelinin bir bölümünün veya tamamının Hazine tarafından karşılanması bir gelir desteği, sübvansiyondur. Bu tip desteklerin enflasyon hesabından düşülmesi bu desteklerin yarattığı ek gelirin enflasyon hesaplaması yoluyla geri alınması anlamını taşır ve gelir desteklerini anlamsız kılar. TÜİK enflasyonu hesaplarken benimsediği doğalgazda sıfır fiyat uygulamasıyla gelir destekleri ve sübvansiyonların yaratacağı olumlu etkiyi de sıfırlamaktadır. Bu kabul edilemez" ifadelerine yer verdi.

"MİLYONLARCA EMEKÇİNİN GELİRİYLE OYNANMIŞTIR"

Açıklamada, "Uzun zamandır veri karartarak şaibeli enflasyon oranları açıklamış ve doğalgazda 'sıfır fiyat' uygulaması ile enflasyonu düşük göstererek milyonlarca emekçinin geliriyle oynamıştır" denildi.

"GELİRLER ÜZERİNDE NEGATİF ETKİSİ OLACAKTIR"

Öte yandan Gerçek Gündem'e konuşan Prof. Dr. Aziz Çelik ise, "TÜİK enflasyonu düşürmek için her fırsatı kullanıyor. Temmuz ayında emekli, memur ve asgari ücret maaş hesabında enflasyon üzerinde değerlendirme yapıldığı için gelirler üzerinde negatif etkisi olacaktır" dedi.

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 MEMUR VE EMEKLİ MAAŞINDA 6 AYLIK ENFLASYON HESAPLANIYOR

Söz konusu maaşlar hesaplanırken, memur ve memur emeklilerinin bir önceki 6 aylık dönemde aldığı toplu sözleşmeden doğan artış 6 aylık enflasyondan çıkarılıyor ve yeni alınacak zam oranı ekleniyor. Bunun yeni dönemde rakamsal olarak memur ve memur emeklisinin alacağı artış oranı ortaya çıkarılıyor.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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