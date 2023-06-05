Altın fiyatlarında ABD baskısı: Gram altın, çeyrek altın ne kadar?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta yapılacak toplantıda faiz artırmayabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesine karşın, borç limiti krizinin çözüme ulaşmasının ardından yükselen tahvil faizleri altın fiyatlarını baskıladı.

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Altın fiyatlarında ABD baskısı: Gram altın, çeyrek altın ne kadar?

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek hafta yüzde 78 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta yapılacak toplantıda faiz artırmayabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesine karşın, borç limiti krizinin çözüme ulaşmasının ardından yükselen tahvil faizleri altın fiyatlarını baskıladı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmelerle altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde bin 321 liradan işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde altının ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,8 azalışla bin 313 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 170 lira, Cumhuriyet altını da 8 bin 790 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATINDA SINIRLI DÜŞÜŞ

Altının ons fiyatı şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında bin 942 dolardan işlem görüyor.

MEHMET ŞİMŞEK GÜNDEMİN ODAĞINDA

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini dün Nureddin Nebati'den devralan Mehmet Şimşek, "Hükümetimizin temel hedefi toplumsal refahı yükseltmektir. Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacaktır" dedi. Konuya ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında yer alıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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