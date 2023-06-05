Altaylı: Şimşek kendisini bir kamu bankasını dolandırmakla itham edenleri, 5 yıl sonra kendisine mahkum ederek intikam aldı

Fatih Altaylı, kendi web sitesinde yayımladığı bugünkü yazısında Mehmet Şimşek'in yeniden ekonominin başına geçmesini yorumladı: "Mehmet Şimşek kendisini bir kamu bankasını dolandırmakla itham edenleri, 5 yıl sonra kendisine mahkum ederek bir tür intikam almış oldu."

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Altaylı: Şimşek kendisini bir kamu bankasını dolandırmakla itham edenleri, 5 yıl sonra kendisine mahkum ederek intikam aldı

Gazeteci Fatih Altaylı, kendi adını taşıyan web sitesinde bugün kaleme aldığı yazısında yeni kabineyi değerlendirdi. Yeniden ekonominin başına geçen Mehmet Şimşek'le ilgili dikkat çeken yorumlarda bulundu. 

"İntikam soğuk yenince lezzetli bir yemektir diyenler vardır. Bu deyişin Anadolu tipi ise şöyledir. 'Babasının katilini 30 yıl sonra vuran Mardinliye 'Ne acelen vardı' diye sormuşlar' Eh, ne de olsa Mardin ile Batman komşu vilayetler. Batmanlı Mehmet Şimşek de kendisini bir kamu bankasını dolandırmakla itham edenleri, 5 yıl sonra kendisine mahkum ederek bir tür intikam almış oldu." ifadelerini kullanan Altaylı, yazısını şöyle sürdürdü:

Doğru ve yerinde bir atamadır.

AK Parti’nin bugün geldiği noktada bulup bulabileceği en iyi üç beş isimden biri, belki de birincisidir.

O da bunun bilicinde olarak devir teslim töreninde yaptığı ilk konuşmada “Türkiye’nin bundan böyle rasyonel politikalara dönmekten başka çaresi yoktur” diyerek, intikam bıçağını biraz daha kanırttı ve düne kadar izlenen politikaların “İrrasyonel” olduğunu mefhumu muhaliften söylemiş oldu.

“Rasyonel”, “Akılcı” ve “Bilime uygun”  demek.

Akılcı politikalara dönmek demek, daha önce uygulanan politikanın akılcı ve bilimsel olmadığı anlamına geliyor.

Mehmet Şimşek bunu “Akılcılıktan uzak” Bakan’ın gözünün içine baka baka söyledi.

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