Arşiv unutmadı: Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'i dolandırıcılıkla suçladığı ortaya çıktı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonominin başına getirmek için ikna etmeye çalıştığı iddia edilen Mehmet Şimşek'i dolandırıcılıkla suçladığı ortaya çıktı.

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Yeni kabinenin açıklanmasına günler kaldı. Kulislerde en çok konuşulan isim ise Mehmet Şimşek’in ekonominin başına geçmesi ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ekonomi politikalarında ne kadar anlaşacağı...

Anlaşma konusunda yeşil ışık yaktığı söylenen, klasik ortodoks politikaları benimsemesi ile bilinen Şimşek'in Erdoğan’ın faiz düşürme politikasında ise fikir birliğine varamadığı da söyleniyor.

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MEHMET ŞİMŞEK'E 'DOLANDIRICI' DEMİŞ

Sosyal medya ise Erdoğan’ın geçmişte Mehmet Şimşek hakkında sarf ettiği arşivden çıkarılan sözler konuşuluyor. 7 Aralık 2019 tarihli bir konuşmasında Erdoğan, DEVA Partisi Lideri Ali Babacan ve Mehmet Şimşek’i hedef alarak, "Öksüz, yetimin hakkını kalkıp kurdukları üniversiteye tapu devri yapmak suretiyle, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun başkanı sıfatıyla bunu sağlıyor. Peki bu nasıl doğruluk? Peki yanında kim var? Yine bir başka isim o da Sayın Babacan var. Onun da imzası var bu işin altında. Başka kim var? Mehmet Şimşek var" ifadelerini kullandı.

"HALK BANKASI'NI DOLANDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Devamında ise Şimşek’in de içerisinde olduğu isimleri dolandırıcılıkla suçlayarak, "Bitmedi ve bunlar Halk Bankasını da dolandırmaya çalışıyorlar. Halk Bankasından bunlar kredi talebinde bulunuyorlar. Halk Bankası bunlara ciddi bir kredi veriyor fakat ödeme planlarında maalesef bunlar Halk Bankasına ödemelerini yapmıyorlar. Tabii Halk Bankasına ödemelerini yapmayınca, banka da bu defa kendilerini sürekli olarak uyarıyor. Şu anda Halk Bankasına olan borçları aklımda kaldığı kadarıyla 417 milyon noktasında" dedi. 

Lütfi Elvan gitmiş, Nebati gelmişti                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2021 yılında dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, klasik ortodoks politikaları benimseyerek enflasyonu kontrol altında tutmak için hızlı faiz artışları yapmış, daha sonrasında gece yarısı kararnamesiyle görevden alınarak yerine mevcut bakan Nureddin Nebati getirilmişti.

MERKEZ BANKASININ BAŞINA GETİRMEYE ÇALIŞMIŞTI

Fakat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “dolandıcılıkla” suçladığı Mehmet Şimşek’i, Başbakanlık yaptığı dönemde Merkez Bankasının başına getirmek istediği anlaşıldı. Bir mitinginde bu konuyu açıklayan Erdoğan, “Halkbank''ı dolandırdı” dediği Mehmet Şimşek''i Merkez Bankası başkanı yapma teklifini ve veto edilmesini anlattı.

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