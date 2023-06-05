İktidara yakın yazar seçimlerin ardından ağzındaki baklayı çıkardı: "Geçmiş yüz yılın hesabını görüp, devri kapatmalıyız"

14 ve 28 Mayıs’ta yapılan Meclis ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden seçildi. İktidara yakınlığı ile bilinen Star gazetesi yazarı Yakup Köse, bugünkü yazısında Türkiye Cumhuriyeti’nin geçmiş yüz yılına öfkesini satırlarına taşıdı.

Köse, “Seçim sürecinde Müslüman Anadolu halkına parmak sallayıp, "Hesap soracağız, yargılayacağız" diye tehdit edip sinkaflı sövenler, ezici bir üstünlükle yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan tarafından kucaklanmayı bekliyorlar!” dediği yazısında, iktidarı geçmiş yüz yıl ile hesaplaşmaya çağırdı.

Köse’nin yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Helalleşme karşılıklı olur. Bu güruhun Müslüman Anadolu halkının üzerinde ne hakları var ki, helal edecekler? Olacak olan helalleşme değil hesaplaşma. Ve hesabı soracak olanlar da bizleriz. Onlar 20 yıllık Ak Parti iktidarının hesabını sormanın hayalini kuruyorlardı. Bizim ise hesabını soracağımız bir 100 yıl var.

Hesap sormayı geciktirdikçe malum güruh daha da azıyor, pervasızlaşıyor. Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu'nun ifadesiyle, bizim kesimde efendilikle pısırıklık karıştırıldığından azgın güruh kendinde güç vehmediyor. Oysaki bir "Kes ulan"lık canları var. Hatırlarsınız, Erdoğan Başbakan olduğu dönemde katıldığı Milli Güvenlik Kurulu'nda 28 Şubat günlerinde olduğu gibi konuşan bir komutana "Kes ulan" demişti ve köhnemiş Türkiye'nin değişimi o gün başlamıştı.

Madem mikroba merhamet hastaya zulüm.

Madem hak edene hakkını vermek adalet.

O zaman Türkiye'nin yeni yüzyılında ilk iş geçmiş yüz yılın hesabını görüp, o meşum devri kapatmalıyız ki, Yeni Türkiye'ye eskinin mikroplarını taşımayalım.

Adalet gecikmez tez verilmeli.

Eski Türkiye'nin azgın güruhunu bir daha Müslüman Anadolu halkına parmak sallamayacak duruma getirmek herkesin vazifesi.

Halk reyini verdi, şimdi icraat görmek istiyor!

Sandıktan, sahte helalleşme değil hesaplaşma çıktı.”