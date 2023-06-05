Beştepe'ye yakın isim konuştu: Erdoğan'ın kendisinden sonraki dönem için düşündüğü isim belli oldu

İsmail Saymaz, Beştepe'ye yakın bir isimle konuştuğunu belirterek, Erdoğan'ın kendisinden sonraki dönem için damadı Selçuk Bayraktar'ı düşündüğünü yazdı.

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Beştepe'ye yakın isim konuştu: Erdoğan'ın kendisinden sonraki dönem için düşündüğü isim belli oldu

Sözcü yazarı İsmail Saymaz’ın kimliğini açıklamadığı Beştepe’ye yakın bir isim, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı görevini son kez yapacağını, 2028'de veda ederken de kendisinden sonrası için damadı Selçuk Bayraktar'ı düşündüğünü kaydetti.

Saymaz, bugünkü yazısında şöyle yazdı:

“Beştepe'ye yakın isim, Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı görevini son kez yapacağını, 2028'de veda ederken, siyasetçi olarak değil, devlet adamı olarak anılmak istediğini söylüyor. Erdoğan'ın, kendisinden sonrası için damadı Selçuk Bayraktar'ı düşündüğünü kaydediyor.”

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Recep Tayyip Erdoğan Selçuk Bayraktar
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