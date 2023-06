Dışişleri Bakanlığı görevini devralan Hakan Fidan'dan ilk açıklama

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden kazandığı cumhurbaşkanı seçimi sonrasında mazbatayı almasıyla kabine belli oldu.

Mevlüt Çavuşoğlu'nun yerine Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Eski Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, devir teslim töreni ile görevine başladı.

Törende konuşan Hakan Fidan, "Devletimizin milletimizin bütünlüğü ve refahı için elimden gelen gayreti göstereceğim. Milli dış politika vizyonunu devam ettireceğim" ifadelerini kullandı.

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: BAŞTA FETÖ OLMAK ÜZERE TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI BİRLİKTE NÜCADELE ETTİK

Dışişleri Bakanlığı görevini devreden Mevlüt Çavuşoğlu özetle, "Milletimiz verdiği yetki ve Cumhurbaşkanımızın takdiriyle büyük bir şerefle çalıştım. Diplomasi kimliğimizin ayrılmaz bir parçası. Türk'ün olduğu her yerde devlet, devletin olduğu her yerde diplomasi vardır. Çok hızlı değişen dünyada geleneklere sadakat kadar, zamanın ruhuna göre hareket etmek gerekiyordu, biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hareket ettik. Girişimci ve insancıl dış politika ruhuyla dünyanın her yerinde menfaatimizi koruduk. 8 yıl 6 ay 13 gün taşıdığım Dışişleri bayrağını Hakan Fidan kardeşime devrediyorum. Hariciyemizi ve Milli İstihbarat Teşkilatımız güzide kurumlarımızdır. Başta FETÖ olmak üzere terör örgütlerine karşı birlikte mücadele ettik. Ben de her zaman bakanlığımızın ve bakanımızın emrinde olacağım. Bana destek olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Beraber yürümekten şeref duyduğum Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görevimiz Türkiye Yüzyılını inşa etmek” diye konuştu.

HAKAN FİDAN: DEVLETİMİZİN REFAHI İÇİN HER TÜRLÜ EMEĞİ VERECEĞİZ

Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Şahsıma gösterdikleri güven sebebiyle Sayın Cumhurbaşkanına şükranlarımı sunuyorum. Sayın Çavuşoğlu ile dostluğumuz yüksek lisans dönemimizde başladı. Bugün Cumhuriyetimizin 100. Hariciye Teşkilatımızın 500. yılında aranıza katılmaktan mutluluk duyuyorum. Devletimizin refahı için her türlü emeği vereceğiz. Devletimize, milletimize vatanımıza hayırlı uğurlu olsun, Allah mahcup etmesin” ifadelerini kullandı.