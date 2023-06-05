CHP MYK'sı son kez toplanıyor: Yeni A Takımı belli olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yürütme Kurulu’nu (MYK) bugün yeniden toplayacak. Saat 11.00’de başlayacak toplantıda CHP’nin yeni A Takımı’nın belirlenmesi bekleniyor.

Kılıçdaroğlu ayrıca, son kez toplanacak olan MYK’da istifalarını sunan üyelere teşekkür edecek.

Toplantının ardından yeni MYK’nın açıklanması bekleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem