CHP MYK'sı son kez toplanıyor: Yeni A Takımı belli olacak
CHP MYK'sı istifaların ardından son kez toplanacak. Yeni A Takımı'nın belli olması bekleniyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yürütme Kurulu’nu (MYK) bugün yeniden toplayacak. Saat 11.00’de başlayacak toplantıda CHP’nin yeni A Takımı’nın belirlenmesi bekleniyor.
Kılıçdaroğlu ayrıca, son kez toplanacak olan MYK’da istifalarını sunan üyelere teşekkür edecek.
Toplantının ardından yeni MYK’nın açıklanması bekleniyor.
Kaynak: Gerçek Gündem