CHP MYK'sı son kez toplanıyor: Yeni A Takımı belli olacak

CHP MYK'sı istifaların ardından son kez toplanacak. Yeni A Takımı'nın belli olması bekleniyor.

CHP MYK'sı son kez toplanıyor: Yeni A Takımı belli olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yürütme Kurulu’nu (MYK) bugün yeniden toplayacak. Saat 11.00’de başlayacak toplantıda CHP’nin yeni A Takımı’nın belirlenmesi bekleniyor.

Kılıçdaroğlu ayrıca, son kez toplanacak olan MYK’da  istifalarını sunan üyelere teşekkür edecek.

Toplantının ardından yeni MYK’nın açıklanması bekleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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