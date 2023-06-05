Mersin'de kayısının kilosu 8 liraya düştü, üretici isyan etti!

Ülkenin sofralık ve meyve suyu için kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Mut ilçesinde kayısı hasatı sürüyor.

77 bin 800 dekar alanda üretimi yapılan coğrafi işaretli sofralık Mut kayısısında rekoltenin 150 bin tona ulaşacağı belirtildi. Bu sene fiyatların 60 TL'den başlayıp 8 TL'ye kadar düşmesi ise üreticileri endişelendirdi. Özellikle meyve suyu için verilen ürünlere talep olmaması üreticiyi zor duruma düşürdü.

"ALAN YOK"

Kayısı alımı yapan tüccarların bir araya gelerek fiyatları düşürdüğünü belirten üretici Birol Ay, "Bir işçinin günlüğü 400 lira, işçiye kayısıyı toplatıp hale götürsek 8 liradan satış yapılıyor. İhracata ise 8 ile 12 lira arasında satış yapılıyor. İç piyasada komisyonuyla birlikte 5 liraya kadar düşüyor. Ama kayısıyı dalından seçmeden işçi olmadan kendimiz toplayıp meyve suyu için veriyorduk. Bu da 1 lira 50 kuruş ama alan yok" dedi.

"BU SENE FİYAT ÇOK DÜŞÜK KALDI"

Meyve suyu için ıskarta kayısı alım fiyatı 1 lira 50 kuruş belirlendiği halde talebin olmamasına da dikkat çeken üretici Mehmet Bekler de, geçen yıl bu rakamın 8 lira olduğunu, bu sene çok düşük kaldığına dikkat çekti.

"İHRACATÇI GELMEDİ"

Komisyoncu firmalar ise, kayısı fiyatlarının düşmesinin sebebinin bu sene ihracatçının gelmemesinden kaynaklandığını ileri sürdü.

Kaynak: Gerçek Gündem