Fenerbahçe kaybetti, Trabzonspor şampiyon oldu: 2021-2022 sezonunda Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih detayı!

GERÇEK GÜNDEM-HABER MERKEZİ

27 Mayıs 2019 yılında Vakıfbank Genel Müdürü görevine atanan Abdi Serdar Üstünsalih'in yasal koşulları taşımadan başkanlığa atandığı gündemdeki yerini korurken, skandallar 2021-2022 sezonunda Trabzonspor'un şampiyon olduğu sezona uzandı.

Gerçek Gündem'in edindiği bilgiye göre; Üstünsalih'in kariyeri, Vakıflar Bankası'nda bilgisayar memuru olarak başlarken, o dönem iktidarda olan Anavatan Partisi (ANAP) yöneticilerine ricası üzerine torpille Vakıfbank'ta işe girmesi ile başladı. Sonrasında Üstünsalih'in kariyerinde hızlı yükselişi dikkat çekerken, T. Vakıflar Bankası TAO'da Müdür, Başkan ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

SÜLEYMAN SOYLU DETAYI

Üstünsalih'in hızlı yükselişi 2018 yılına gelindiğinde emekli edilmek üzere genel müdürlük emrine alınmasıyla son bulması beklenirken, dönemim İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun araya girmesiyle tekrar hız kazandı.

YASAL KOŞULLARI TAŞIMADAN VAKIFBANK GENEL MÜDÜRÜ GÖREVİNE ATANDI

Bu defa 2019 yılına gelindiğinde Üstünsalih, Vakıfbank Genel Müdürü görevine atandı.

Vakıfbank Genel Müdürü görevine atanan Abdi Serdar Üstünsalih'in yasal koşulları taşımadan başkanlığa atandığı gündemdeki yerini korurken, Fizik mezunu olan ve yurt dışından alınan ve bir yüksek lisans diplomasıyla yeni görevine atanması tartışmaları yeniden alevlendirdi.

MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI

Öte yandan Soylu'nun araya girmesiyle Üstünsalih'in Vakıfbank Genel Müdürü görevine atanması o dönemde CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin konuyu Meclis gündemine taşıyarak, dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan'a soru önergesi vermesine rağmen görmezden gelindi.

Abdi Serdar Üstünsalih

FENERBAHÇE KAYBETTİ, TRABZONSPOR ŞAMPİYON OLDU

Gerçek Gündem'in ulaştığı bilgiye göre, Üstünsalih'in hızlı yükselişi sonrası 2021-2022 sezonunda Trabzonspor'un şampiyonluğunda rol almasıyla devam etti.

İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığı döneminde Trabzonspor yönetiminde de görev yapan Abdi Serdar Üstünsalih, Trabzonspor'un şampiyon olduğu sezon, Finansbank'ta müdür yardımcısı olarak görev yapan Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun eşi Özlem Uğurlu'yu görülmemiş bir şekilde Vakıfbank'a transfer etti.

Daha sonra Vakıfbank'a transfer olan Özlem Uğurlu, Trabzonspor'un şampiyon olması sonrası Bağlıca Ankara şubesine müdür olarak atandı.

HAKEM YAŞAR KEMAL UĞURLU SKANDALI VE FENERBAHÇE

Aynı sezon Trabzonspor'un Adana Demirspor'u 3-1 yendiği karşılaşmada Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun Trabzonspor lehine verdiği penaltı tartışma yarattı.

Maçın ardından Fenerbahçe'den de çok sert bir açıklama geldi.

Fenerbahçe'nin "2021-22 Sezonu, Yarışla Değil Skandallarla Anılacaktır! #SkandalLig" başlığıyla yayımladığı açıklama şöyleydi:

"Süper Lig 2021-22 sezonu, sezon boyunca defalarca kez şahit olduğumuz şekliyle tarihe iz bırakan imajına yakışır, eşi benzeri görülmemiş final haftaları yaşıyor. Tüm futbol sezonu boyunca yaşanan skandallar silsilesi, bu akşam oynanan maçta başta Yaşar Kemal Uğurlu olmak üzere hakem grubunun yönetim biçimiyle taçlanmıştır. Tüm futbol kamuoyunun gözleri önünde yaşanan ve her geçen gün dozu artan skandallara dair söylenecek söz, yazacak cümle bulamıyoruz! Bu sezon, yarışın adil rekabetle değil skandallarla belirlendiği, bugün kamuoyu vicdanında bir kez daha net bir şekilde görülmüştür. Hakemler eliyle puanların alınıp verildiği, MHK kararları ve hakem facialarıyla mütemadiyen gündemin meşgul edildiği, adil rekabetin yerle bir edildiği, güven müessesesinin tamamen yok olduğu bu sezonda; TFF başkanından başkanvekiline ve tüm yönetim kuruluna, MHK’sından hakemlerine ve emeği geçen bütün paydaşlarına kadar herkesi kutluyoruz. Türk futbolundaki bu rezilliklerin son bulması adına bugüne kadar verdiğimiz mücadeleye var gücümüzle devam edeceğimizi vurguluyor, bu durumdan rahatsız olan her kulübü, futbolun tüm paydaşlarını bu duruşa davet ettiğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz!"

YAŞAR KEMAL UĞURLU İLE FENERBAHÇE MAÇLARI

Aynı sezon Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'de Yaşar Kemal Uğurlu’nun yönettiği iki maçta Altay’ı deplasmanda, Yeni Malatya’yı ise Kadıköy’de 2-0’lık skorlarla mağlup etmişti. Fenerbahçe, Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çaldığı toplam 13 lig maçında ise 7 kez kazandı, 5 beraberlik aldı ve 1 kez kaybetti.

Kaynak: Gerçek Gündem