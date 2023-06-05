TÜİK, enflasyon rakamlarını açıkladı

Seçim yatırımı olarak geçen ay Zonguldak'ın Filyos beldesinde Karadeniz gazını devreye alma töreninde konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Konutlarımızda ilk bir ay tamamı ücretsiz, bir yıl mutfak ve sıcak su kullanımındaki 25 metreküplük doğalgazı ücretsiz veriyoruz" dedi.

Doğalgazın mayıs ayı itibariyle ilk bir ay ücretsiz kullanılmaya başlanması sonrası Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) hesaplanmasında doğalgaz için 'sıfır fiyat' yöntemi uygulanacağını açıkladı.

TÜİK'in kararı sonrası mayıs ayında enflasyon yüzde 0,04 artarken, yıllık enflasyon yüzde 43,68’den yüzde 39,6’ya geriledi.

GIDA ENFLASYONU YÜZDE 52,52

TÜİK verilerine göre, yıllık gıda enflasyonu ise yüzde 52,52 oldu. Verilere göre, bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 19,49 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 68,98 ile lokanta ve oteller oldu.

ENAG AYLIK ARTIŞ YÜZDE 5,68

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Mayıs'ta doğal gaz fiyatının sıfır TL olduğu varsayımıyla yüzde 5,68 arttı. ENAG hesaplamalarına göre, E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 109,01 olurken, Ocak-Mayıs dönemi enflasyon oranı ise yüzde 38,96 oldu.

İSTANBUL ENFLASYONUNDA ARTIŞ SÜRDÜ

Öncü gösterge olarak kabul edilen İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2023 Mayıs ayına ilişkin Ücretliler Geçinme İndeksi ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksi verilerini 1 Haziran Perşembe günü açıklamıştı. İstanbul'un mayıs ayında aylık enflasyonu yüzde 1,66, yıllık enflasyonu ise yüzde 56,5 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Gerçek Gündem