ENAG, iki farklı veriye göre enflasyon rakamlarını açıkladı

ENAG, TÜİK'in seçimden önce ücretsiz verilen doğalgazı enflasyon hesaplamasında "yok sayması" nedeniyle iki farklı enflasyon verisi açıkladı.

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ENAG, iki farklı veriye göre enflasyon rakamlarını açıkladı

Doğal gaz fiyatının mayıs ayında değişmediği varsayımında aylık tüketici enflasyonu yüzde 7,35, yıllık enflasyon ise yüzde 109,01 olarak gerçekleşti.

Ocak-Mayıs dönemi enflasyon oranı ise yüzde 38,06 oldu.

İKİNCİ SENARYO

Doğal gaz fiyatının Mayıs ayında 0 (sıfır) lira olduğu varsayımında ise enflasyon, aylık bazda yüzde 5,68, yıllık bazda ise yüzde 105,45 arttı.

Ocak-Mayıs dönemi enflasyon oranı ise yüzde 36,59 olarak gerçekleşti.

NE OLMUŞTU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), doğal gazın bir ay ücretsiz verilmesi nedeniyle mayıs ayında TÜFE hesabında "sıfır fiyat" yöntemini uygulayadı.

Karar, temmuz ayında asgari ücretliye, memura ve emekliye yapılacak zamdan önce geldiği için bazı kesimler tarafından eleştirilmişti. 

TÜİK, enflasyon rakamlarını açıkladıTÜİK, enflasyon rakamlarını açıkladıEkonomi
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