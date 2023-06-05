Döviz haftayı rekorla açtı: Dolar ve euroda yeni zirve

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından döviz kurundaki fahiş artış katlanarak devam ederken, dolar/TL, bugün 21,15 seviyesine ulaşarak ilk kez 21 sınırını aştı ve tarihi rekorunu kırdı. Euro/TL de 22,99 seviyesine gelerek bir kez daha zirve yeniledi.

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Döviz haftayı rekorla açtı: Dolar ve euroda yeni zirve

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından piyasalardaki yükseliş körüklenirken, 5 Haziran Pazartesi günü dolar ve euro haftayı yeni rekorlarla açtı.

DOLAR 21 TL'Yİ AŞTI

Geçtiğimiz haftalarda ilk kez 20 TL'yi aşan dolar, yeni haftada ise tarihinde ilk kez 21 TL sınırını aştı. Dolar/TL, pazartesi gününde 21,1571 seviyesine ulaşarak zirve yeniledi.

EURO 23 TL'YE KOŞUYOR

Bir süredir 22 TL'nin üzerinde işlem gören euro da, bugün tarihi rekorunu yeniledi. Euro/TL, 22,9920 seviyesini görerek, 23 TL eşiğini ilk kez geçmeye çok yaklaştı.

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