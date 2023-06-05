Enflasyon rakamları açıklandı, 'doğalgaz etkili' emekli ve memur maaş zammı netleşti!

TÜİK tarafından yapılan açıklamada, "2023 yılı Mayıs ayı TÜFE hesaplamaları kapsamında doğalgaz için 'sıfır fiyat' yöntemi uygulanacaktır" ifadelerine yer verilmişti. Açıklamada ayrıca, 25 metreküp doğalgazdan ücret alınmamasının da hesaplamalara yansıtılacağı ifade edilmişti.