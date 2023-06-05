Enflasyon rakamları açıklandı, 'doğalgaz etkili' emekli ve memur maaş zammı netleşti!
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı doğalgaz için 'sıfır fiyat' yöntemi memur ve emekli maaş hesabında negatif etki yarattı. Açıklanan enflasyon rakamları sonrası memur ve emekliye temmuz ayında yapılacak olan zam oranı da netleşmeye başladı.
Seçim öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğalgazın mayısta ücretsiz dağıtılacağını ve gelecek yıl mayıs ayına kadar her hanenin tükettiği 25 metreküp doğalgazdan ücret alınmayacağını duyurmuştu.
TÜİK tarafından yapılan açıklamada, "2023 yılı Mayıs ayı TÜFE hesaplamaları kapsamında doğalgaz için 'sıfır fiyat' yöntemi uygulanacaktır" ifadelerine yer verilmişti. Açıklamada ayrıca, 25 metreküp doğalgazdan ücret alınmamasının da hesaplamalara yansıtılacağı ifade edilmişti.
AŞAĞI YÖNLÜ KUVVETLİ ETKİ YARATTI
TÜİK, enflasyon verilerini hesaplarken doğalgazın mayıs ayı içerisinde ücretsiz dağıtıldığını göz önüne katacağını, bu uygulamanın da enflasyonda aşağı yönlü 'kuvvetli bir etki yaratacağı' uyarısında bulunmuştu.
ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
Bu gelişmeler sonrası TÜİK'e göre; enflasyon, mayıs ayında yüzde 0,04 artarken, yıllık enflasyon yüzde 43,68’den yüzde 39.6’ya geriledi.