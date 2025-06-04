Microsoft'ta Yeni Dönem: Edge Tarihe Karışıyor

Windows kullanıcılarının en çok şikayet ettiği konulardan biri, Microsoft’un Edge tarayıcısını adeta dayatmasıydı. İşletim sistemiyle birlikte gelen bu tarayıcı, kullanıcıya sürekli olarak “beni varsayılan yap” şeklinde bildirimler gönderiyor, hatta alternatif tarayıcı kullanmayı zorlaştırıyordu.

Ancak Avrupa Birliği'nin Dijital Pazarlar Yasası (DMA) kapsamında Microsoft, bu konuda geri adım atmak zorunda kaldı.

Edge Zorunluluğu Bitiyor (Ama Sadece Avrupa'da)

Microsoft’un açıklamasına göre, yeni değişiklik Windows 10 ve Windows 11 kullanıcılarını kapsayacak. Artık Edge tarayıcı, yalnızca doğrudan kullanıcı tarafından açıldığında, varsayılan olarak ayarlanması önerilecek. Kısacası, kullanıcının tercihine daha fazla saygı gösterilecek.

Ancak bu yeni uygulama yalnızca Avrupa Ekonomik Alanı için geçerli olacak. Yani Avrupa Birliği ülkeleriyle birlikte Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn’daki kullanıcılar bu ayrıcalıktan faydalanabilecek. Diğer bölgelerde Microsoft’un varsayılan tarayıcı baskısı devam edecek gibi görünüyor.

Geçmişte Kullanıcılara Ne Zorluklar Yaşatılmıştı?

Edge’i yaygınlaştırmak isteyen Microsoft, daha önce oldukça agresif yöntemlere başvurmuştu.

Chrome gibi alternatif tarayıcıları indirmeye çalışanlara "Bu tarayıcı çağ dışı kaldı!" gibi mesajlar gösterildi.

Varsayılan tarayıcıyı değiştirme adımları karmaşıklaştırıldı.

Ekranın tamamını kaplayan uyarılarla kullanıcı ikna edilmeye çalışıldı.

Daha Fazla Değişiklik Kapıda

Temmuz ayında yayınlanacak güncellemeyle birlikte, tarayıcı deneyiminde başka yenilikler de olacak:

.svg, .ftp, .read gibi dosyalar artık kullanıcıların belirlediği tarayıcılarla açılabilecek.

Seçilen varsayılan tarayıcı, otomatik olarak görev çubuğuna sabitlenecek.

Ayrıca yıl sonuna doğru, kullanıcılar Microsoft Store uygulamasını da tamamen sistemden kaldırabilecek. Uygulama silinse bile, daha önce yüklenen yazılımlar güncellenmeye devam edecek.

Arama Deneyimi de Değişiyor

Haziran ayı itibarıyla, Windows’un yerleşik arama özelliğinde de yenilikler devreye giriyor:

Artık üçüncü taraf geliştiriciler, web arama sonuçlarını sağlamak için Windows Arama’ya entegre olabilecek.

Kullanıcılar, bu arama motorlarının sıralamasını da kendi tercihlerine göre belirleyebilecek.

Kaynak: Haber Merkezi