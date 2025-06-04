Microsoft'ta Yeni Dönem: Edge Tarihe Karışıyor

Microsoft, uzun süredir eleştirilen Edge’i varsayılan tarayıcı yapma politikasını yumuşatıyor. Ancak bu değişiklik yalnızca Avrupa’yı kapsıyor. İşte yeni dönemin detayları...

Son Güncelleme:
Microsoft'ta Yeni Dönem: Edge Tarihe Karışıyor

Windows kullanıcılarının en çok şikayet ettiği konulardan biri, Microsoft’un Edge tarayıcısını adeta dayatmasıydı. İşletim sistemiyle birlikte gelen bu tarayıcı, kullanıcıya sürekli olarak “beni varsayılan yap” şeklinde bildirimler gönderiyor, hatta alternatif tarayıcı kullanmayı zorlaştırıyordu.

Ancak Avrupa Birliği'nin Dijital Pazarlar Yasası (DMA) kapsamında Microsoft, bu konuda geri adım atmak zorunda kaldı.

Microsoft'ta Yeni Dönem: Edge Tarihe Karışıyor - Resim : 1

Edge Zorunluluğu Bitiyor (Ama Sadece Avrupa'da)

Microsoft’un açıklamasına göre, yeni değişiklik Windows 10 ve Windows 11 kullanıcılarını kapsayacak. Artık Edge tarayıcı, yalnızca doğrudan kullanıcı tarafından açıldığında, varsayılan olarak ayarlanması önerilecek. Kısacası, kullanıcının tercihine daha fazla saygı gösterilecek.

Ancak bu yeni uygulama yalnızca Avrupa Ekonomik Alanı için geçerli olacak. Yani Avrupa Birliği ülkeleriyle birlikte Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn’daki kullanıcılar bu ayrıcalıktan faydalanabilecek. Diğer bölgelerde Microsoft’un varsayılan tarayıcı baskısı devam edecek gibi görünüyor.

Geçmişte Kullanıcılara Ne Zorluklar Yaşatılmıştı?

Edge’i yaygınlaştırmak isteyen Microsoft, daha önce oldukça agresif yöntemlere başvurmuştu.

Chrome gibi alternatif tarayıcıları indirmeye çalışanlara "Bu tarayıcı çağ dışı kaldı!" gibi mesajlar gösterildi.

Varsayılan tarayıcıyı değiştirme adımları karmaşıklaştırıldı.

Ekranın tamamını kaplayan uyarılarla kullanıcı ikna edilmeye çalışıldı.

Microsoft'ta Yeni Dönem: Edge Tarihe Karışıyor - Resim : 2

Daha Fazla Değişiklik Kapıda

Temmuz ayında yayınlanacak güncellemeyle birlikte, tarayıcı deneyiminde başka yenilikler de olacak:

.svg, .ftp, .read gibi dosyalar artık kullanıcıların belirlediği tarayıcılarla açılabilecek.

Seçilen varsayılan tarayıcı, otomatik olarak görev çubuğuna sabitlenecek.

Ayrıca yıl sonuna doğru, kullanıcılar Microsoft Store uygulamasını da tamamen sistemden kaldırabilecek. Uygulama silinse bile, daha önce yüklenen yazılımlar güncellenmeye devam edecek.

Arama Deneyimi de Değişiyor

Haziran ayı itibarıyla, Windows’un yerleşik arama özelliğinde de yenilikler devreye giriyor:

Artık üçüncü taraf geliştiriciler, web arama sonuçlarını sağlamak için Windows Arama’ya entegre olabilecek.

Kullanıcılar, bu arama motorlarının sıralamasını da kendi tercihlerine göre belirleyebilecek.

Özgür Erdursun: SGK'ya Faiziyle İade EdeceklerÖzgür Erdursun: SGK'ya Faiziyle İade EdeceklerEkonomi

Yaz Aylarında Bu 2 Cihazı Prize Bile TakmayınYaz Aylarında Bu 2 Cihazı Prize Bile TakmayınEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Microsoft
Son Güncelleme:
İnşaat Sektörü İlk Çeyrekte Büyüdü İnşaat Sektörü İlk Çeyrekte Büyüdü
Ayakkabı Kokusunu Gideren Doğal Çözümler Ayakkabı Kokusunu Gideren Doğal Çözümler
Yatak Odanızda Asla Bulundurmamanız Gereken 8 Eşya: Bütün Enerjiyi Sünger Gibi Emiyor Yatak Odanızda Asla Bulundurmamanız Gereken 8 Eşya: Bütün Enerjiyi Sünger Gibi Emiyor
Opel’den Haziran Ayına Özel Sıfır Faizli Kampanya Opel’den Haziran Ayına Özel Sıfır Faizli Kampanya
ÇOK OKUNANLAR
Ne Doğuş Holding Ne Sabancı Holding Ne de Yıldız Holding! Türkiye'nin En Güçlü Markası Belli Oldu Ne Doğuş Holding Ne Sabancı Holding Ne de Yıldız Holding! Türkiye'nin En Güçlü Markası Belli Oldu
Elektrik Zammında Flaş Gelişme! Bunu Yapan Parasını Faiziyle Geri Alacak Elektrik Zammında Flaş Gelişme! Bunu Yapan Parasını Faiziyle Geri Alacak
Bayramda Çalışanları İlgilendiriyor: Mesai Ücretleriniz Çok Daha Fazla Olabilir! İşte Hesap Tablosu Bayramda Çalışanları İlgilendiriyor: Mesai Ücretleriniz Çok Daha Fazla Olabilir! İşte Hesap Tablosu
İslam Memiş: Bu Hataya Düşen Yandı İslam Memiş: Bu Hataya Düşen Yandı
Hesabında Parası Olanlar Yandı! Hepsi Kapatıldı, Artık 1 Kuruş Para çekemeyeceksiniz Hesabında Parası Olanlar Yandı! Hepsi Kapatıldı, Artık 1 Kuruş Para çekemeyeceksiniz