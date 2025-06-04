İnşaat Sektörü İlk Çeyrekte Büyüdü

Martta 7 alt sektörde üretim artışı yaşanırken, 16 alt sektörde üretim geriledi. Bu durum, sektör genelinde üretim dengesizliğine işaret etti.

BAZI ALT SEKTÖRLERDE DİKKAT ÇEKİCİ ARTIŞLAR GÖRÜLDÜ

2024’ün ilk çeyreğinde bazı alt sektörlerde yüksek oranlı üretim artışları kaydedildi. Plastik inşaat malzemelerinde üretim yüzde 8,5 artarken, ısıtma-soğutma ve havalandırma donanımlarında yüzde 8,1’lik artış görüldü. İnşaat amaçlı alçı ürünleri üretimi yüzde 6,1, seramik kaplama malzemeleri üretimi yüzde 3,9 ve yalıtımlı kablo üretimi yüzde 2,8 arttı. Ayrıca demir-çelik ürünleri üretiminde yüzde 4,9 ve metal yapı parçalarında yüzde 2,1’lik artış gerçekleşti.

BİRÇOK ALT SEKTÖRDE KESKİN DÜŞÜŞLER YAŞANDI

Aynı dönemde bazı alt sektörler ise ciddi üretim kayıpları yaşadı. Seramik sağlık gereçleri üretimi yüzde 24,4, kilit ve donanım üretimi yüzde 24,1, armatür-musluk-vana üretimi ise yüzde 13,1 oranında azaldı. Çimento, beton ve inşaat demiri üretiminde yaşanan düşüş ise yeni projelere başlama oranlarının zayıfladığına işaret etti.

İNŞAAT HARCAMALARI 1,85 TRİLYON LİRAYI AŞTI

Yılın ilk çeyreğinde inşaat harcamaları nominal olarak yüzde 41,8 artarak 1,85 trilyon liraya yükseldi. Reel artış ise yüzde 6,9 olarak kaydedildi. Özellikle deprem bölgesinde yürütülen inşaat çalışmaları, bu artışta etkili oldu.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GENEL EKONOMİDEN DAHA HIZLI BÜYÜDÜ

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2 büyürken, inşaat sektörü yüzde 7,3’lük büyüme ile genel ekonominin oldukça üzerinde bir performans sergiledi. Sektör böylece art arda 10. çeyrek büyümesini gerçekleştirmiş oldu. Büyüme oranı, bir önceki çeyreğe göre yavaşlama gösterse de, sektör canlılığını korudu.

MAYIS AYINDA YENİ SİPARİŞLER ARTTI

Raporun son verilerine göre, mayıs ayında mevcut inşaat işleri seviyesi bir önceki aya kıyasla 3,2 puan arttı. Ayrıca, son 3 ayda düşüşte olan yeni iş siparişleri mayısta yeniden yükselişe geçti. Yeni siparişlerde aylık bazda 1,9 puanlık artış yaşandı.

Kaynak: AA