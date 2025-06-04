Yaz Aylarında Bu 2 Cihazı Prize Bile Takmayın
Yaz mevsimi geldiğinde evlerdeki serinleme ve su ısıtma ihtiyacı artarken, yapılan bazı basit elektrik bağlantı hataları ciddi sonuçlara yol açabiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Aynı uzatma kablosuna bu iki cihazı takmak, serinlemek isterken evinizi riske atabilir. Özellikle yüksek enerji tüketen cihazların yanlış kombinasyonlarla kullanılması, fark edilmeden büyük bir yangın tehlikesine davetiye çıkarıyor.
EN RİSKLİSİ ÇAYCI VE TAŞINIR KLİMANIN AYNI ANDA TAKILMASI
Elektrik mühendislerinin özellikle altını çizdiği bu tehlike, yaz aylarında sıkça yapılan bir kullanım hatasından kaynaklanıyor. Kettle gibi yüksek watt’lı su ısıtıcıları ile taşınabilir klima ya da fanları aynı uzatma kablosuna bağlamak, kablonun kaldırabileceği maksimum yükü fazlasıyla aşabiliyor. Sonuç ise kablolarda aşırı ısınma, sigorta atması ve bazı durumlarda yangına yol açabilecek kısa devreler oluyor.
YAYGIN AMA GÖZ ARDI EDİLİYOR
ABD’de elektrik güvenliği alanında çalışan Dr. Samuel Reeves, yaz aylarında bu tür elektrik yükü aşımına bağlı olayların arttığını belirtti. Reeves, "Bir kettle tek başına 2000 watt civarında enerji çeker. Yanına bir klima ya da güçlü bir fan da eklenirse, sıradan bir uzatma kablosunun sınırları çok kolay zorlanır. Bu tür kablolar sadece düşük watt’lı, kısa süreli kullanımlar için uygundur. Aksi halde geri dönüşü zor sonuçlar doğurabilir" diyerek uyardı.
GÜVENLİĞİNİZ İÇİN BUNLARA DİKKAT
Uzatma kablonuzun taşıyabileceği watt kapasitesini öğrenin. (Çoğu uzatma kablosu 2200–2500 watt arası güce kadar dayanabilir.)
Isı üreten cihazları (örneğin kettle, tost makinesi, ütü) aynı uzatma üzerinde kullanmaktan kaçının.
Kablo veya prizde fark edilir bir ısınma varsa, cihazları hemen kapatın ve fişten çekin.
Mümkünse yüksek güç çeken cihazları doğrudan prizden çalıştırın.