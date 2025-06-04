Yaz Aylarında Bu 2 Cihazı Prize Bile Takmayın

YAYGIN AMA GÖZ ARDI EDİLİYOR

ABD’de elektrik güvenliği alanında çalışan Dr. Samuel Reeves, yaz aylarında bu tür elektrik yükü aşımına bağlı olayların arttığını belirtti. Reeves, "Bir kettle tek başına 2000 watt civarında enerji çeker. Yanına bir klima ya da güçlü bir fan da eklenirse, sıradan bir uzatma kablosunun sınırları çok kolay zorlanır. Bu tür kablolar sadece düşük watt’lı, kısa süreli kullanımlar için uygundur. Aksi halde geri dönüşü zor sonuçlar doğurabilir" diyerek uyardı.