Opel’den Haziran Ayına Özel Sıfır Faizli Kampanya

Elektrikli sürüşe geçişte hibrit teknolojiyi tercih eden kullanıcılar için geliştirilen 48V hibrit sistemli Frontera Hybrid modeli, 300 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve %0 faizli kredi ya da nakit indirim seçeneğiyle satışa sunuluyor.

YENİ MOKKA VE ELEKTRİKLİ MODELLERDE KAMPANYALI KOŞULLAR

Modern dış tasarımı, Opel Vizör ön ızgarası ve dijital Pure Panel kokpitiyle dikkat çeken yeni Mokka, 150 bin TL için 12 ay vadeli %0 faizli kredi veya nakit indirim alternatifiyle müşterilere sunuluyor.

Opel’in elektrikli ürün gamında yer alan Grandland Hybrid Edition, Corsa Elektrik, Astra Elektrik ve Frontera Elektrik modelleri ise 250 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve %0 faizli kredi ya da nakit indirim imkânlarıyla satın alınabiliyor.

COMBO ELEKTRİK İLE ELEKTRİKLİ TİCARİ ARAÇLARA ERİŞİM KOLAYLAŞIYOR

Markanın elektrikli hafif ticari modeli Combo Elektrik, 250 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve %0 faizli kredi fırsatıyla elektrikli mobiliteye geçiş yapmak isteyen kullanıcılar için öne çıkıyor.

TÜM TİCARİ MODELLERDE ESNEK KREDİ SEÇENEKLERİ

“Ticaretin Yeni Enerjisi” sloganıyla ticari kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmayı sürdüren Opel, haziran ayında hafif ticari araç serisinde çeşitli kredi ve indirim olanakları tanıyor.

Zafira modeli, 450 bin TL için 12 ay vadeli ve %0 faizli kredi ya da nakit indirimle sunulurken; Combo Essential ve Edition donanımları ise 300 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli %0 faizli kredi veya indirimli fiyat seçeneğiyle kullanıcılarla buluşuyor.

Combo’nun Ultimate donanımı, 400 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli %0 faizli kredi veya nakit indirimle satın alınabiliyor. Aynı şekilde Combo Cargo modeli de 400 bin TL’lik krediye %0 faiz ve 12 ay vade seçeneğiyle sunuluyor.

VIVARO VE MOVANO MODELLERİ İÇİN DE GEÇERLİ KAMPANYALAR

Vivaro Cargo, hem 5,8 m³ hem de 6,1 m³ hacme sahip versiyonlarında 450 bin TL’ye kadar kredi için 12 ay vade ve %0 faiz avantajı ya da nakit indirimle kullanıcıya ulaşıyor. Vivaro City Van modeli de aynı kredi koşullarıyla satışa sunuluyor.

Movano modeli ise haziran kampanyası kapsamında 450 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve %0 faizli kredi imkânı ya da indirimli fiyat seçeneğiyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

ALTERNATİF ÖDEME ÇÖZÜMLERİ DE SUNULUYOR

Opel, kampanya kapsamındaki araçlar için sadece uygun kredi olanakları değil, aynı zamanda farklı ödeme planlarıyla da müşterilerine esnek çözümler sunmayı sürdürüyor.

Kaynak: AA