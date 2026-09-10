Merkez Bankası'nın Sıradaki Faiz Kararı Ne Olacak? Uzman İsimlerden 'İndirim' Sinyali Geldi

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CMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanan Kurulun, politika faizinin yüzde 37'de sabit kalmasına karar verdiği bildirildi.

'ENFLASYONUN ANA EĞİLİMİ GERİLİYOR'

Merkez Bankası'nın gecelik vadede borç verme faiz oranının yüzde 40'ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranının ise yüzde 35,5'te sabit tutulduğu bildirilen duyuruda, "Aylık dalgalanmalara karşın, son dönem enflasyon gerçekleşmeleri ve öncü göstergeler enflasyonun ana eğiliminin gerilediğine işaret etmektedir" denildi.

Duyuruda, iktisadi faaliyete ilişkin verilerin ve arz şoklarının yurt içi fiyatlara yansımasının sınırlı kalmasının iç talepteki zayıf seyri teyit ettiği belirtilerek, diğer taraftan jeopolitik gelişmeler neticesinde yüksek seyreden enerji fiyatlarının enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturduğu ifade edildi.

'TÜK LİRASI AÇISINDAN NÖTR BİR GELİŞME'

AA Finans analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, yaptığı değerlendirmede, "TCMB'nin risklere karşı koridor üst sınırı genişliğini asimetrik olarak yüksek tutmaya devam ettiği görülürken, beklentiler paralelinde bir adımla devam etmesi Türk lirası açısından nötr bir gelişme oldu" dedi.

Kurulun ana eğilimde eylülde devam edecek düşüş beklentisini ifade ederek iç talepteki zayıflık nedeniyle arz şoklarının yurt içi fiyatlara yansımasının sınırlı kalmasının dezenflasyonu desteklediği mesajını verdiğini belirten Bürümcekçi, duyuruda enerji fiyatları kaynaklı risklere dikkat çekilerek temkinli duruşun korunduğunu kaydetti.

'MEVCUT DURUMUN KORUNACAĞI SİNYALİ VERİLDİ'

Bürümcekçi, para politikası duruşuna ilişkin ana mesaj cümlesinin tekrarlanarak bir süre daha mevcut duruşun korunacağı sinyalinin verildiğini söyledi.

Kurulun makroihtiyati çerçeve ve likiditeye yönelik mesajlarının değişmediğine vurgu yapan Bürümcekçi, bu alanlarda temkinli duruşun korunmaya devam edileceğini düşündürdüğünü dile getirdi.

'SINIRLI BİR FAİZ İNDİRİM ALANI OLUŞABİLİR'

TCMB'nin küresel belirsizlikler nedeniyle bir sonraki toplantıya ilişkin net bir sinyal vermemeyi tercih ettiğinin altını çizen Bürümcekçi, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Yılın kalan döneminde küresel enerji fiyatlarında bir iyileşme gözlenmesi durumunda ise TCMB'nin sınırlı bir politika faizi indirim alanı (maksimum 200 baz puan) oluşabileceği söylenebilir. Bu bağlamda 22 Ekim'de gerçekleşecek PPK toplantısına kadar küresel gelişmeler, enflasyon görünümü ve rezerv gelişmeleri, TCMB tarafından yakından takip edilecektir. Son haber ajansları anketlerinde de yıl sonu politika faizi medyan beklentisi yüzde 35'e yükselmiş görünüyordu."

'TCMB, TEMKİNLİ DURUŞUNU SÜRDÜRÜYOR'

Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü Kutay Gözgör de karar metninin önceki toplantıya kıyasla enflasyon görünümü açısından daha olumlu ancak iç talep tarafında daha temkinli bir dile geçtiğini belirtti.

TCMB'nin dezenflasyondaki ilerlemeye rağmen temkinli duruşunu sürdürdüğünü ifade eden Gözgör, iktisadi faaliyet tarafında iç talepteki zayıf seyrin sürdüğü ve talep koşullarının dezenflasyon sürecine destek vermeye devam ettiğinin görüldüğünü dile getirdi.

Gözgör, bu çerçevenin korunmasını, enflasyon üzerindeki talep kaynaklı baskıların sınırlı kalması açısından para politikası için destekleyici bulduklarını söyledi.

'FAİZİN HEDEFLERLE UYUMLU BİÇİMDE BELİRLENECEĞİ VURGULANIYOR'

İleriye dönük yönlendirmede değişiklik olmamasının ise temkinli duruşun korunduğuna işaret ettiğini belirten Gözgör, şunları kaydetti:

"Politika faizine ilişkin adımların enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilim ve beklentiler dikkate alınarak ara hedeflerle uyumlu biçimde belirleneceği vurgulanmaya devam ediyor. Enflasyon görünümünde kalıcı bir bozulma olması halinde para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı ifadesinin korunması ve yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı yaklaşımın sürdürülmesi, TCMB'nin faiz indirimi konusunda toplantı bazlı ve veri odaklı hareket edeceğine işaret ediyor.

'FAİZ YÜZDE 35 SEVİYESİNE ÇEKİLEBİLİR'

Mevcut enflasyon görünümünün korunması halinde TCMB'nin ekim ve aralık toplantılarında 100'er baz puanlık indirimlerle politika faizini yıl sonunda yüzde 35 seviyesine çekebileceğini değerlendiriyoruz."

Kaynak: AA