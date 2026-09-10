Avrupa Merkez Bankası'ndan Savaş Enflasyonuna Karşı 25 Baz Puanlık İkinci Fren: Faizler Yeniden Yükselişte

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Avrupa Merkez Bankası (ECB), küresel finans piyasalarının kilitlendiği kritik faiz kararını duyurdu. Euro Bölgesi'nde Ağustos 2026 itibarıyla enflasyonun yüzde 3,3'e yükselmesi ve enerji maliyetlerindeki artışın ardından toplanan kurul, piyasa beklentilerine uyumlu bir adım attı.

Banka, ABD ile İran arasında patlak veren savaşın petrol tedarik zincirleri, nakliye hatları ve küresel enerji piyasaları üzerindeki olumsuz etkilerini kontrol altına alabilmek adına 3 temel politika faizini 25'er baz puan artırma kararı aldı. Bu hamle, savaşın başlamasından bu yana gerçekleştirilen ikinci faiz artırımı olarak kayıtlara geçti.

YENİ FAİZ ORANLARI YÜZDE KAÇ OLDU?

Avrupa Merkez Bankası resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan karar metnine göre faiz oranları şu şekilde yeniden yapılandırıldı:

Para politikasının en önemli göstergesi kabul edilen mevduat imkanı faiz oranı yüzde 2,25'ten yüzde 2,50'ye çıkarıldı.

Bankaların haftalık fonlama ihtiyaçlarını karşılayan ana refinansman faiz oranı yüzde 2,40'tan yüzde 2,65'e yükseltildi.

Gecelik acil kredi fonlaması sağlayan marjinal kredi imkanı faiz oranı ise yüzde 2,65 seviyesinden yüzde 2,90 seviyesine ulaştırıldı.

ENFLASYON VE BÜYÜME TAHMİNLERİNDE REVİZE

ECB, faiz kararıyla birlikte Euro Bölgesi ekonomisine ilişkin kritik makroekonomik tahminlerini de güncelledi. Banka, 2026 yılı küresel enflasyon tahminini yüzde 3,0 seviyesinde sabit tutarken, sonraki yıllara ait projeksiyonlarını yukarı yönlü revize etti. Yeni rapora göre Euro Bölgesi enflasyon tahmini 2027 yılı için yüzde 2,5, 2028 yılı için ise yüzde 2,1 olarak belirlendi.

Diğer taraftan, tüm jeopolitik risklere ve savaş koşullarına rağmen Euro Bölgesi ekonomisinin beklentilerden daha fazla direnç gösterdiği vurgulandı. Bu direncin bir yansıması olarak büyüme tahminleri 2026 yılı için yüzde 0,9'a ve 2027 yılı için yüzde 1,4'e yükseltildi. Bankanın 2028 yılına yönelik ekonomik büyüme tahmini ise yüzde 1,5 seviyesinde değiştirilmeden korundu.

Karar metninde, orta vadeli yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşılana kadar veri odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı şahin duruşun kararlılıkla sürdürüleceği bir kez daha hatırlatıldı.

Kaynak: AA