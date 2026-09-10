ABD ve Avrupa'daki Kritik Veri Açıklandı, Altın Düştü! Gramda 80 Liralık Kayıp

ABD ve Avrupa’dan gelen ekonomik verilerin ardından altın fiyatlarında geri çekilme yaşandı. Ons altın 50 dolar, gram altın ise 80 lira değer kaybederken, her iki fiyat da düşüşün ardından yeniden dengelendi.

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ABD ve Avrupa'daki Kritik Veri Açıklandı, Altın Düştü! Gramda 80 Liralık Kayıp
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ABD ve Avrupa’dan gelen ekonomik verilerin etkisiyle altın fiyatlarında geri çekilme yaşandı. ABD’de ağustos ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık bazda yüzde 0,4 artarak beklentiler doğrultusunda gerçekleşirken, yıllık artış yüzde 5,4 ile tahminlerin üzerinde oldu. Avrupa Merkez Bankası’nın üç temel politika faizini 25’er baz puan artırmasının ardından altın fiyatlarında düşüş görüldü.

ONS ALTINDA 50 DOLARLIK DÜŞÜŞ

Gün içinde 4 bin 324 ile 4 bin 434 dolar arasında hareket eden ons altın, açıklanan verilerin ardından 50 dolarlık düşüş yaşadı. 4 bin 386 dolardan 4 bin 336 dolara gerileyen ons altın, daha sonra 4 bin 345 dolar seviyesinde dengelendi.

ABD ve Avrupa'daki Kritik Veri Açıklandı, Altın Düştü! Gramda 80 Liralık Kayıp - Resim : 1

GRAM ALTINDA 80 LİRALIK KAYIP

Gram altın ise gün içerisinde 6 bin 742 ile 6 bin 909 lira arasında işlem gördü. Kritik verilerin ardından 80 liralık gerileme yaşayan gram altın, 6 bin 845 liradan 6 bin 765 liraya kadar düştü. Fiyat daha sonra 6 bin 770 lira seviyesinde yatay seyretti.

Kaynak: Haber Merkezi

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