Küresel Piyasaların Gözü Bu Verideydi: ABD Üretici Enflasyonu Beklentileri Aştı

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 döneminde aylık bazda yüzde 0,4 artarak beklentilere paralel gerçekleşti. Ancak yıllık üretici enflasyonunun yüzde 5,4’e fırlayarak piyasa tahminlerinin üzerine çıkması, fabrika çıkış maliyetlerinin tırmandığını ve manşet enflasyon üzerindeki baskının sürdüğünü ortaya koydu.

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Küresel Piyasaların Gözü Bu Verideydi: ABD Üretici Enflasyonu Beklentileri Aştı
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ABD Çalışma Bakanlığı, küresel piyasaların ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası öncesinde radarında olan Ağustos 2026 dönemine ait Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini resmen duyurdu.

Buna göre ÜFE, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 yükseldi. Ağustosta aylık bazda piyasa beklentilerine paralel artan üretici fiyatları, temmuzda yüzde 0,1 artış göstermişti.

YILLIK ÜRETİCİ ENFLASYONU HIZLANDI

Üretici fiyatlarında yıllık bazdaki artış ise ağustosta yüzde 5,4 oldu. Piyasa beklentisi, üretici enflasyonunun yıllık bazda yüzde 5,3 olması yönündeydi. ÜFE temmuzda yıllık yüzde 4,8 artmıştı.

ÇEKİRDEK ENFLASYON TAHMİNLER DAHLİNDE KALDI

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE, ağustosta aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 4,6 arttı.

Yıllık bazda piyasa beklentileri dahilinde gerçekleşen çekirdek enflasyonun aylık bazda yüzde 0,3 olması bekleniyordu. Çekirdek ÜFE, temmuzda aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 4,3 yükselmişti.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası, ÜFE dahil tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

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Kaynak: AA

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