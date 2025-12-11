Merakla Bekleniyordu: Time Dergisi 2025 Yılının Kişisini Seçti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD’nin önde gelen ekonomi dergilerinden Time, 2025 yılı için seçtiği Yılın Kişisi unvanını bu kez bir kişiye değil, yapay zeka ekosistemine yön veren “AI Mimarları”na verdi. Her yıl büyük merakla beklenen seçim, bu kez hem kapsamı hem de kullanılan çift kapak tasarımıyla dikkat çekti.

YAPAY ZEKANIN KÜRESEL ETKİSİNE VURGU

Time, yapay zekanın sağlık, eğitim, ekonomi, iletişim ve üretim dahil hayatın neredeyse tüm alanlarında dönüşüm yarattığını belirterek bu yıl ödülü sektörün liderlerine toplu olarak verdi. Dergi, teknoloji dünyasının en etkili isimlerini iki farklı kapakta okuyucularla buluşturdu.

‘YILIN KİŞİSİ’ LİSTESİNDE KİMLER VAR?

Derginin ilk kapağında yer alan yapay zeka liderleri şöyle sıralandı:

1. Mark Zuckerberg – Meta (Facebook kurucu ortağı ve CEO’su)

2. Elon Musk – Tesla, SpaceX, X, Neuralink, The Boring Company

3. Jensen Huang – NVIDIA (Kurucu ortak ve CEO)

4. Sam Altman – OpenAI (CEO)

5. Demis Hassabis – Google DeepMind (Kurucu ortak ve CEO)

6. Lisa Su – AMD (CEO)

7. Dario Amodei – Anthropic (Kurucu ortak ve CEO)

8. Fei-Fei Li – Stanford Human-Centered AI Institute (Kurucu eş direktör), Google Cloud AI eski baş bilim insanı

Bu isimler, Time’ın ifadesiyle “günümüz yapay zeka devriminin mimarları” olarak seçildi.

‘GÖKDELENİN TEPESİNDE ÖĞLE YEMEĞİ’

İlk kapakta, dev bir “AI” yazısının iskeleti önünde teknoloji liderlerinin bir araya geldiği bir kompozisyon yer alıyor. Görsel, yapay zekanın henüz tamamlanmamış ancak hızla inşa edilen bir gelecek olduğuna gönderme yapıyor.

