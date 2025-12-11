Merakla Bekleniyordu: Time Dergisi 2025 Yılının Kişisini Seçti

Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Time, geleneksel olarak açıkladığı “yılın kişisi”ni 2025 için de duyurdu. Bu yıl dergi, özel olarak tasarlanmış çift kapakla yayımlandı.

Son Güncelleme:
Merakla Bekleniyordu: Time Dergisi 2025 Yılının Kişisini Seçti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD’nin önde gelen ekonomi dergilerinden Time, 2025 yılı için seçtiği Yılın Kişisi unvanını bu kez bir kişiye değil, yapay zeka ekosistemine yön veren “AI Mimarları”na verdi. Her yıl büyük merakla beklenen seçim, bu kez hem kapsamı hem de kullanılan çift kapak tasarımıyla dikkat çekti.

YAPAY ZEKANIN KÜRESEL ETKİSİNE VURGU

Time, yapay zekanın sağlık, eğitim, ekonomi, iletişim ve üretim dahil hayatın neredeyse tüm alanlarında dönüşüm yarattığını belirterek bu yıl ödülü sektörün liderlerine toplu olarak verdi. Dergi, teknoloji dünyasının en etkili isimlerini iki farklı kapakta okuyucularla buluşturdu.

Merakla Bekleniyordu: Time Dergisi 2025 Yılının Kişisini Seçti - Resim : 1

‘YILIN KİŞİSİ’ LİSTESİNDE KİMLER VAR?

Derginin ilk kapağında yer alan yapay zeka liderleri şöyle sıralandı:

1. Mark Zuckerberg – Meta (Facebook kurucu ortağı ve CEO’su)

2. Elon Musk – Tesla, SpaceX, X, Neuralink, The Boring Company

3. Jensen Huang – NVIDIA (Kurucu ortak ve CEO)

4. Sam Altman – OpenAI (CEO)

5. Demis Hassabis – Google DeepMind (Kurucu ortak ve CEO)

6. Lisa Su – AMD (CEO)

7. Dario Amodei – Anthropic (Kurucu ortak ve CEO)

8. Fei-Fei Li – Stanford Human-Centered AI Institute (Kurucu eş direktör), Google Cloud AI eski baş bilim insanı

Bu isimler, Time’ın ifadesiyle “günümüz yapay zeka devriminin mimarları” olarak seçildi.

Merakla Bekleniyordu: Time Dergisi 2025 Yılının Kişisini Seçti - Resim : 2

‘GÖKDELENİN TEPESİNDE ÖĞLE YEMEĞİ’

İlk kapakta, dev bir “AI” yazısının iskeleti önünde teknoloji liderlerinin bir araya geldiği bir kompozisyon yer alıyor. Görsel, yapay zekanın henüz tamamlanmamış ancak hızla inşa edilen bir gelecek olduğuna gönderme yapıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Altın, Euro, Dolar, Borsa... Merkez Bankası'nın Faiz Kararına Piyasalar ne Tepki Verdi? Euro Tarihte İlk Kez 50 Lirayı Aştı Faiz Kararı Piyasaları Nasıl Etkiledi?
Taksim, Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy, Sarıyer... İstanbul'da Site Aidatlarının En Yüksek Olduğu İlçeler Belli Oldu Taksim, Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy... İşte İstanbul'da Site Aidatlarının En Yüksek Olduğu İlçeler
Merkez Bankası Yılın Son Faiz Kararını Açıkladı Merkez Bankası Yılın Son Faiz Kararını Açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asgari Ücret Çıkışı: 'TİSK Elini Taşın Altına Koymalı' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İşverene Asgari Ücret Çağrısı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
ÇOK OKUNANLAR
TÜBİTAK Kayıtları Çözdü! Güllü'nün Ölümünde Şok Ses Kaydı Ortaya Çıktı! Annesinin Arkasından Kan Donduran Sözler TÜBİTAK Kayıtları Çözdü! Güllü'nün Ölümünde Şok Ses Kaydı! Annesinin Arkasından Kan Donduran Sözler
Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve 3 Kişi Tutuklandı! Ufuk Tetik Gazetecilere Saldırdı! Sevk Yazısı Ortaya Çıktı Mehmet Akif Ersoy ve 3 Kişi Tutuklandı
Güllü'nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme! Olay Gecesi Aynı Odadaydı... Babası da Gözaltına Alındı
Gazeteci Enver Aysever Tutuklandı Gazeteci Enver Aysever Tutuklandı
Merkez Bankası Yılın Son Faiz Kararını Açıkladı Merkez Bankası Yılın Son Faiz Kararını Açıkladı