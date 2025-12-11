TÜBİTAK Kayıtları Çözdü! Güllü'nün Ölümünde Şok Ses Kaydı Ortaya Çıktı! Annesinin Arkasından Kan Donduran Sözler

Yalova’da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma derinleşiyor. Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu valizleriyle yurt dışına kaçmak isterken yakalanırken, TÜBİTAK’ın çözdüğü ev içi kamera kayıtları olayın seyrini değiştiren çarpıcı detayları ortaya çıkardı.

Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kızının ve yakın arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun davranışları dikkat çekti. İki isim, valizleriyle yurt dışına çıkmaya hazırlanırken emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bu gelişme üzerine dosya daha da genişletildi.

TÜBİTAK KAYITLARI ÇÖZDÜ! 'ATACAĞIM ŞİMDİ SENİ'

Olay gecesine ait ev içi güvenlik kamerası kayıtları TÜBİTAK’a gönderildi. Uzmanlar, özel ses ayrıştırma teknikleriyle görüntülerdeki dip sesleri netleştirdi. Sabah'tan Abdurrahman Şimşek'in haberine göre, incelemede, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’e ait olduğu değerlendirilen “Atacağım şimdi seni” cümlesi tespit edildi. Bu bulgu, soruşturmanın cinayet ihtimaline odaklanmasına neden oldu.

TÜBİTAK Kayıtları Çözdü! Güllü'nün Ölümünde Şok Ses Kaydı Ortaya Çıktı! Annesinin Arkasından Kan Donduran Sözler - Resim : 1

TARTIŞMA BOĞUŞMAYA DÖNÜŞTÜ

Dosyadaki bilgilere göre olay öncesinde yüksek miktarda alkol alan Güllü banyodayken, Gülter ve arkadaşı Ulu pencerenin alçakta olduğu odaya geçip camı açtı. Ardından Güllü’nün sevdiği roman havası “Malkara” çalındı. Müziği duyan Güllü şaşkınlıkla “O ne lan?” diyerek odaya yöneldi ve kısa sürede tartışma boğuşmaya dönüştü.

PENCEREDEN İTME ANINDA ŞOKE EDEN SÖZ

Yüksek sese odaklanan kamera sistemi sayesinde, olayın hemen ardından kaydedilen yeni bir dip ses de ortaya çıkarıldı. Güllü'nün pencereden düşmesinden saniyeler sonra kayıtlarda Gülter’in “Hadi görüşürüz bay bay” dediği belirlendi.

TÜBİTAK Kayıtları Çözdü! Güllü'nün Ölümünde Şok Ses Kaydı Ortaya Çıktı! Annesinin Arkasından Kan Donduran Sözler - Resim : 2

SORUŞTURMA CİNAYET KAPSAMINA ALINDI

Tüm bu bulgular sonrası savcılık, dosyayı “şüpheli ölüm” statüsünden çıkararak cinayet soruşturması olarak yürütmeye başladı. Gülter ve Ulu’nun ifade işlemleri sürerken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışma çok yönlü olarak devam ediyor.

Güllü Soruşturmasında Şok Operasyon! Kızının ve Arkadaşının Gözaltına Alınmadan Önceki Görüntüleri Ortaya ÇıktıGüllü Soruşturmasında Şok Operasyon! Kızının ve Arkadaşının Gözaltına Alınmadan Önceki Görüntüleri Ortaya ÇıktıGüncel

Kaynak: Sabah

Güllü
