Taksim, Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy, Sarıyer... İstanbul'da Site Aidatlarının En Yüksek Olduğu İlçeler Belli Oldu

Profesyonel Tesis Yöneticileri Derneği (PTYD) tarafından hazırlanan “Toplu Yaşam Alanlarında Aidat ve Yönetim – 2025” raporu, İstanbul genelindeki rezidans, site ve apartman aidatlarını mercek altına aldı. Çalışma kapsamında aidatların en yüksek olduğu ilçeler Beşiktaş, Beykoz, Sarıyer, Zeytinburnu ve Şişli olarak sıralandı.

EN YÜKSEK AİDAT BEŞİKTAŞ’TA, EN DÜŞÜK ADALAR’DA

Rapora göre İstanbul’da yönetim aidatlarının en yüksek olduğu ilçe Beşiktaş oldu. Beşiktaş’ta ortalama aidat 13 bin 134 TL, Beykoz’da 11 bin 340 TL, Sarıyer’de 11 bin 214 TL, Zeytinburnu’nda 9 bin 788 TL ve Şişli’de 9 bin 24 TL olarak hesaplandı.

Aidatların en düşük olduğu ilçe ise 645 TL ile Adalar oldu. Adalar’ı sırasıyla 1.750 TL ile Çatalca, 1.813 TL ile Fatih, 2.071 TL ile Arnavutköy ve 2.832 TL ile Silivri izledi.

REZİDANSLARDA AİDAT 62 BİN LİRAYI AŞTI

PTYD Başkanı Ozan Özen, özellikle merkezi ilçelerdeki yüksek aidatların gayrimenkul değerleri ve sunulan geniş hizmet yelpazesiyle bağlantılı olduğunu belirtti.

Günde üç kez çöp toplama, teknik servis hizmeti, oto yıkama, spor alanları ve sosyal tesis kullanımının yaygın olduğu rezidanslarda aidatların 62 bin TL’nin üzerine çıktığını ifade etti.

Özen, çeper ilçelerde çok daha düşük hizmet sunan apartmanlarda aidatların 50 TL’ye kadar inebildiğini de söyledi.

YENİ YASA İLE KEYFİ ARTIŞLAR ENGELLENEBİLİR

Aidat artışlarıyla ilgili düzenleme hazırlığında olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yeni tasarısı da raporda değerlendirildi. PTYD Başkanı Özen, yasa yürürlüğe girdiğinde sitelerdeki denetimlerin güçleneceğini ve aidatlara yönelik keyfi zamların önüne geçileceğini belirtti.

AİDATI BELİRLEYEN HİZMETLER ARTTIKÇA MALİYET DE ARTIYOR

Kat mülkiyeti uzmanı avukat Şeref Kısacık, aidatların yalnızca temizlik veya güvenlikten ibaret olmadığını vurguladı.

Asansör, çatı bakım giderleri, sosyal tesislerin işletilmesi, peyzaj, personel maaşları ve bazı sitelerde merkezi sistem doğalgaz veya su giderlerinin de aidata dahil edildiğini söyledi.

Sosyal tesis sayısı ve enerji maliyetlerinin aidat seviyelerini doğrudan etkilediğini belirtti.

GENEL KURULA KATILIM ŞART: "SIZLANMAKLA OLMUYOR"

Kısacık, aidatların binalarda yaşayanlar tarafından belirlendiğini hatırlatarak genel kurullara katılımın önemini vurguladı:

“Aidatın makul ve gerçekçi olmasına katkı vereceğiz, sızlanarak olmuyor. Sonrasında denetimi iyi yapmalıyız.”

Genel kurulda belirlenen aidatlara karşı 1 ay içinde dava açılabileceğini, yıl içindeki ek bütçe kararlarına ise 7 gün içinde itiraz edilebileceğini ifade etti.

YÖNETİCİ SEÇİMİ VE DENETİM SİSTEMİ KRİTİK ÖNEMDE

Aidatların adil şekilde belirlenebilmesi için yönetim planının doğru hazırlanması gerektiğini belirten Kısacık, küçük dairelerle büyük villaların aynı personel giderini ödemesinin ciddi bir sorun olduğunu söyledi.

Ayrıca bazı dükkân ve giriş katlarının sosyal alanları kullanmamasına rağmen aidata dahil edilmesinin yönetim planı hatalarından kaynaklandığını aktardı.

Kısacık, büyük bütçelerin maliklerden seçilen denetçiler yerine profesyoneller tarafından kontrol edilmesi gerektiğini de vurguladı.

Kaynak: AA