Güllü'nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme!

Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden 26 Eylül'de düşerek hayatını kaybettiği iddia edilen 'Güllü' adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor.

KIZININ ARKADAŞININ BABASI DA GÖZALTINDA

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "kasten öldürme" suçlamasıyla gözaltına alınan Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun babası Arif Ulu da Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gözaltına alındı.

Arif Ulu'nun çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu ve hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulandığı öğrenildi.

Gülter ve Ulu ile İstanbul'da bulundukları sırada evlerinde oldukları belirlenen kişi ve ulaşımlarını sağlayan başka bir kişinin de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 5 oldu.

TÜBİTAK RAPORUNA ULAŞILABİLİR Mİ?

Bu arada, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında basın yayın organlarına yansıyan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) raporuna ilişkin gizlilik kararı bulunduğunu, söz konusu rapora kimsenin ulaşamayacağını belirtti.

Öksüz, basın yayın organlarında birçok yanlış bilginin verildiğini, bundan dolayı kamuoyunda yanlış kanaat oluştuğuna işaret ederek, "Kimsenin bir rapora ulaştığı yok. Dosyada gizlilik kararı var. Gizli tutuyoruz. Henüz gerçeği anlatan yok" değerlendirmesinde bulundu.

Sanatçı Gül Tut'un ölümüne ilişkin süreçte en başından itibaren düşme veya intihar kanaatinde olmadıklarına dikkati çeken Öksüz, olayı şüpheli olarak değerlendirip araştırdıklarını dile getirdi.

Başsavcı Öksüz, gözaltındaki kişilerin şu ana kadar konuşmadığını ve olayla ilgili gerçeği henüz anlatmadıklarını sözlerine ekledi.

YURT DIŞINA KAÇARKEN YAKALANMIŞLARDI

Öte yandan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile onun arkadaşı Sultan Nur Ulu yurt dışına kaçarken yakalanmış, ikilinin Gürcistan ya da Fransa'ya gideceği ortaya çıkmıştı.

'ATACAĞIM ŞİMDİ SENİ'

Ayrıca olay gecesine ait ev içi güvenlik kamerası kayıtları TÜBİTAK’a gönderildi. Uzmanlar, özel ses ayrıştırma teknikleriyle görüntülerdeki dip sesleri netleştirdi. Sabah'tan Abdurrahman Şimşek'in haberine göre, incelemede, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’e ait olduğu değerlendirilen “Atacağım şimdi seni” cümlesi tespit edildi.

