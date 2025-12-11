Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve 3 Kişi Tutuklandı! Ufuk Tetik Gazetecilere Saldırdı! Sevk Yazısı Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamımda 8 şüpheli hakkında 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak', 'Kabul etmek veya Bulundurmak' ya da 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarından gözaltı kararı verildi.

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'unda aralarında bulunduğu şüpheliler dün akşam saatlerinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan şüpheliler Mehmet Akif Ersoy, Ufuk Tetik, Elif Kılınç, Mahmut Göde, Mustafa Manaz, Gizem Aybaktı, Ebru Gülan ve Buse Öztay, Adli Tıp Kurumu'ndaki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

KAMERAYA VURDU

Öte yandan adliyeye getirilen şüphelilerden Ufuk Tetik, görüntü kaydeden bir basın mensubunun kamerasına eliyle vurdu.

Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilirken, şüphelilerden Gizem Aybaktı, Buse Öztay, Elif Kılınç ve Dilara Yıldız ise ‘yurt dışı çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk edildi.

ERSOY VE 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gizem Aybaktı, Buse Öztay, Elif Kılınç ve Dilara Yıldız ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

SEVK YAZISI ORTAYA ÇIKTI

TRT muhabiri Hilal Yıldırım'ın haberine göre, Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan'ın tutuklamaya sevk yazısındaki iddialar ortaya çıktı. Sevk yazısında "Kendi konutlarında uyuşturucu madde kullanılmasına kendi konutlarında yer ve imkan sağladıkları,

eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri, ardından ikiden fazla kişilerin cinsel ilişki yaşadıkları, çevresindeki kadınları bu şekilde ilişkiye sokarak ilerleyen süreçte kendilerine ve çevrelerine sektörel ve maddi anlamda menfaat sağladıkları" iddia edildi.

#SONDAKİKA #ÖZELHABER



Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik, Ebru Gülan yönünden sevk yazısındaki iddialar:



"Kendi konutlarında uyuşturucu madde kullanılmasına kendi konutlarında yer ve imkan sağladıkları,

Eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri,…

Kaynak: DHA