Yoğun Bakımda 11. Gün! Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'dan Üzücü Haber
Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka, 11 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın sağlık durumunun kritik seyrettiğini belirtti.
Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka, kanser tedavisi gören ve çoklu organ yetmezliği teşhisi konulan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.
Saka, "Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay’ın sağlık durumu kritik seyretmekte olup, hastamızda çoklu organ yetmezliği tablosu devam etmektedir. Tedavisi, yoğun bakım koşullarında gerekli destek tedavileri uygulanarak sürdürülmekte; hayati fonksiyonları yakından izlenmektedir" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA
