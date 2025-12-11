Merkez Bankası Yılın Son Faiz Kararını Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın son faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, beklentilere uygun hareket ederek politika faizini 150 baz puan indirdi. Böylece politika faizi yüzde 39,5'ten yüzde 38'e gerilemiş oldu.

Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 42,5’ten yüzde 41’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 38’den yüzde 36,5’e indirdi.

'ENFLASYON EĞİLİMİ GERİLEDİ'

TCMB'nin karar metninde kasım ayında tüketici enflasyonunun gıda fiyatlarındaki gelişmelerle beklenenden düşük gerçekleştiği enflasyonun ana eğiliminin eylül ayındaki artıştan sonra ekim ve kasım aylarında bir miktar gerilediği belirtildi.

Üçüncü çeyrekte dönemlik büyümenin öngörülenden yüksek gerçekleştiğini belirten TCMB son çeyreğe ilişkin öncü göstergelerin talep koşullarının dezenflasyon sürecine verdiği desteğin sürdüğüne işaret ettiğini belirtti. TCMB enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının iyileşme işaretleri göstermekle birlikte dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini belirtti.

TCMB karar metninde şu ifadeler kullanıldı:

"Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilmektedir. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."

Merkez Bankası en son ekim ayında faizi 100 baz puan indirmişti. Uzman değerlendirmeleri ve AA finans anketine göre faizlerin 150 baz puan düşürülmesi bekleniyordu. Ekonomistler Kasım ayı enflasyonunun yüzde 0,87 olarak açıklanmasının Merkez Bankasının elini rahatlattığı yorumunda bulunmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi